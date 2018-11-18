مال وأعمال

إثر موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال بنك وربة بنسبة 50% من خلال طرح 500 مليون سهم عادي للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في 21/11/2018، أو من غير حملة أسهم بنك وربة في حالة عدم تغطية الاكتتاب من المساهمين، حدد بنك وربة تاريخ 25 نوفمبر لبدء فترة الاكتتاب لحقوق الأولوية وتنتهي في 9 ديسمبر 2018، ويبلغ سعر السهم في الاكتتاب 180 فلساً منها 100 فلس قيمة اسمية و80 فلساً علاوة الإصدار.

وأوضح البنك بأنه وللمرة الأولى في الكويت، يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال الكترونياً باستخدام الانترنت لعدد 16,500 سهماً أو أقل حيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الالكتروني K-net وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمحور بزيارة الرابط https://www.ipo.com.kw حيث يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني رقم السجل التجاري ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه؛ بعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني.

وفي هذا السياق، تحدث شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، حيث قال: «نتوقع اقبالا كثيفا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، نسبة الى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء وبناء عليه ارتأينا أن نتيح الاكتتاب الكترونيا للمكتتبين وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة الى إيجاد حلول مرنة رقمية لجميع التعاملات المصرفية»

أما بالنسبة للراغبين بالاكتتاب بأكثر من 16,500 سهماً، فيمكنهم الدخول الى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب واضافة الاسم والرقم المدني رقم السجل التجاري وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها ومن ثم يمكنهم التوجه الى البنك الخاص بهم وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأس مال بنك وربة كمبلغ صافي من دون خصم أي رسوم. على إثرها.

