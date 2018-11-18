مال وأعمال

ارتفع متوسط إنتاج الأوبك للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2018 وبلغ أعلى مستوياته في 23 شهرا عند مستوى 33.33 مليون برميل يومياً، بزيادة شهرية 430 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. إلا انه على الرغم من ذلك، كان مستوى نمو الإنتاج وفقا لمصادر الأوبك الثانوية أقل بكثير عند مستوى 127 ألف برميل يومياً ليصل إلى 32.9 مليون برميل يوميا. وسجلت ليبيا أكبر معدل زيادة في الإنتاج على أساس شهري، حيث بلغ إنتاجها الآن أعلى مستوى له منذ خمسة سنوات ونصف العام عند 1.22 مليون برميل يومياً، وفقًا لبيانات بلومبرج. كما أضافت السعودية 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر بإجمالي إنتاج بلغ في المتوسط 10.68 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى سجلته المملكة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج. وارتفع متوسط إنتاج الأوبك بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ مايو 2018، حيث أضافت السعودية وحدها نصف هذه الزيادة أو 0.71 مليون برميل يومياً.

