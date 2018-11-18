مال وأعمال

الرباط «كونا»: أكد سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا الخميس الماضي أن مساهمة الكويت في تمويل مشروع القطار فائق السرعة بالمغرب نابع من التزامها الأخوي بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأعرب اليحيا في تصريح لـ (كونا) على هامش حفل إعطاء انطلاقة العمل بالقطار فائق السرعة الذي يربط مدينتي (طنجة) و(الدار البيضاء) بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تهاني الكويت قيادة وحكومة وشعبا للمغرب على هذا الانجاز «النوعي» الذي يضاف إلى صرح الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وجدد التأكيد على مواصلة الكويت دعمها لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة والتزامها الأخوي بالإسهام في تعزيز المسيرة التنموية للشعب المغربي الشقيق وذلك في إطار عمق الروابط بين قائدي البلدين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتانة العلاقات المتميزة الثنائية. وأوضح أن دعم الكويت يأتي في شكل قروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الذي يعتبر شريكا أساسيا في انجاز العديد من المشاريع الإنمائية بالمملكة كما في شكل هبات ومساعدات وكذلك من خلال الاستثمار المباشر بانجاز مشاريع اقتصادية وتنموية.

ويسهم مشروع خط القطار فائق السرعة الذي يربط مدينة (طنجة) الشمالية و(الدار البيضاء) وسط البلاد في تقليص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين المدينتين إلى ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

