مال وأعمال

أكد تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار حقق استفادة كبيرة خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسة ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر يونيو من عام 2017، وذلك في ظل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية وتصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الإيجابية.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته عند 97.51 وذلك قبل أن يعود إلى التراجع قبل نهاية الأسبوع بعد أخبار عن الانتهاء من اتفاق البريكست البريطاني.

رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح بتفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الأميركي بالرغم من العوامل الخارجية التي قد تؤثر سلبا على أدائه، فالبيانات الاقتصادية مستمرة في التحسن بقيادة قطاع العمالة الذي يتحرك إيجابيا بوتيرة مناسبة.

وأكد باول استمرار البنك الفيدرالي على الرفع التدريجي لأسعار الفائدة مع استمرار قوة البيانات الاقتصادية، خصوصا بعد تحسن معدلات التضخم وسوق العمل والنمو، الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 0.3 في المئة ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.1 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.2 في المئة موافقا للتوقعات أيضا وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.1 في المئة.

الأداء القوي للاقتصاد الأميركي واستقرار البيانات الاقتصادية ساعد على استمرار البنك في سياسة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة وذلك على الرغم من الاعتراض الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياسة الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.

ساعد هذا على ارتفاع مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي خاصة مع ضعف مستويات اليورو والجنيه الإسترليني خلال بداية الأسبوع بسبب المخاوف من فشل سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تقلبات الاسواق

وسيطر التقلب على الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الماضي بسبب ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ منحنى جديداً بعد اعلان تريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا على مسودة القانون والتي لاقت العديد من المعارضين والمؤيدين أيضاً.

اليورو والجنيه الإسترليني عانيا من انخفاض خلال الأسبوع الماضي قبل أن يعوضا جزءاً كبيراً من الخسائر قبل نهاية الأسبوع.

اليورو انخفض مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته منذ منتصف شهر يونيو من عام 2017 عند 1.1215 بينما انخفض الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار وسجل الأدنى عند 1.2722 وهو أدنى مستوى منذ أسبوعين.

من جهة أخرى صرحت تريزا ماي أن وزير البيئة البريطاني مايكل جوفي قد يتولى منصب وزير البريكست، وأنها لا تزال مصرة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل وأنها قد حصلت على اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي على حد قولها وأن هذا الاتفاق يعزز وحدة المملكة المتحدة.

يذكر ان بعض المصادر الصحافية أكدت أنه سيتم التصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماي، وسيتم إعادة التصويت على الأمر يوم الثلاثاء القادم.

أيضاً صرحت منظمة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني انها قد تخفض تصنيف بريطانيا مجددا والمتواجد حالياً عند المستوى (AA) وذلك في حالة فشلت بريطانيا في التوصل لاتفاق البريكست وخرجت دون اتفاق رسمي واضح مع الاتحاد الأوروبي.

التوترات الحالية

ارتفعت مستويات الين الياباني خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار والعملات الأخرى وذلك في ظل تزايد الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن في الأسواق في ظل التوترات الحالية في الأسواق المالية بسبب أزمة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى فقد اعلن الاقتصاد الياباني عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث حيث سجل انكماش في النمو بنسبة 0.3 في المئة موافق للتوقعات وكانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 0.8 في المئة، بينما شهدت القراءة السنوية انكماشاً بنسبة 1.2 في المئة بعد نمو سابق بنسبة 3 في المئة وكانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 1.0 في المئة.

زوج الدولار مقابل الين الياباني انخفض وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 112.86 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 112.86. أما عن الدولار الأسترالي فقد ارتفع مقابل الدولار الأميركي وسجل اعلى مستوياته عند 0.7298 بالقرب من أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع.

يأتي هذا الارتفاع في مستويات الدولار الأسترالي بعد بيانات قطاع العمالة عن شهر أكتوبر حيث شهد مؤشر التوظيف ارتفاعاً بقيمة 32.8 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 7.8 آلاف وظيفة والتوقعات بقيمة 19.9 ألف وظيفة.

من جهة أخرى فقد استقرت معدلات البطالة في استراليا بنسبة 5.0 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة وذلك بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع البطالة بنسبة 5.1 في المئة.

