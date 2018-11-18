مال وأعمال

قفز الدولار الأميركي الأسبوع الماضي في مقابل سلة من العملات الرئيسة إلى أعلى مستوى له في 17 شهر مستفيدا من حالة عدم اليقين بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأوضاع المالية في إيطاليا.

ولكن الدولار فشل في استكمال ارتفاعه قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي سوف تشمل طلبات السلع المعمرة ومديري المشتريات الخدمي والتصنيعي.

لكن يجب التنويه أن الدولار مازال يستفيد من رؤية المستثمرين له كملاذ امن وبالتالي فإنه في حالة وجود تفاؤل في الأسواق فيمكن للدولار أن يفتقد الزخم المطلوب لمواصلة ارتفاعه.