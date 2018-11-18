مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، انخفض الإسترليني أمام الدولار الأميركي بعد استقالة عضوين من حكومة تيريزا ماي مما زاد من الشكوك حول امكانية توصل ماى إلى خطة انسحاب يمكن أن يوافق عليها الاتحاد الأوروبي.

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر لإقرار صفقة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وإعلان سياسي حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين، هذا وفقا لتصريحات رئيس القمم الأوروبية دونالد تاسك الأسبوع الماضي.

ستعتمد تحركات الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع على آخر تطورات ملف البريكسيت والاتجاه العام في الأسواق نظرا لعدم صدور بيانات اقتصادية مهمة من بريطانيا هذا الأسبوع.

