مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، تعرض اليورو لبعض الضغط أمام الدولار بعد تمسك إيطاليا بمستهدف العجز في الميزانية في مشروع الموازنة المعاد تقديمه إلى المفوضية الأوروبية.

لذلك سيظل الاهتمام منصباً على الأوضاع المالية في إيطاليا حيث ستصدر المفوضية الأوروبية تقييمها للميزانية الإيطالية المعدلة في 21 نوفمبر.

سيكون لدى المفوضية خيار البدء في اتخاذ خطوات تأديبية ضد روما بسبب ارتفاع العجز في الميزانية والافتراضات غير الواقعية للنمو والدين.

ويجب التنويه أنه يمكن أن تنتهي الخطوات التأديبية في النهاية بفرض غرامات على إيطاليا، على الرغم من أن هذا الخيار لم يستخدم حتى الآن من قبل المفوضية.

أما على صعيد الأجندة الاقتصادية فسيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر توسعًا في النمو في شهر نوفمبر إلى 53.6 من 53.0 في أكتوبر.

إذا تم صدور البيانات بما يتماشى مع التوقعات فقد تقدم بعض الدعم لليورو، خاصة أن الأرقام الأخيرة قد أظهرت بعض ملامح التباطؤ في وتيرة النمو.

سيراقب كذلك المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيكشف تفاصيل حول الظروف الاقتصادية التي أثرت على القرار النقدي لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

