مال وأعمال

تمكن الذهب من الارتداد من مستويات 1196 دولاراً للأونصة بعد أن أعطى تراجع الدولار دعما كبيرا لأسعار المعدن الأصفر الذي يعد استثماراً بديلاً للعملة الخضراء.

هذا الأسبوع، من المحتمل أن تظل حركة الذهب معتمدة على تحركات الدولار الذي قلل من بريق المعدن الأصفر نظرا لرؤية المستثمرين له كعملة ملاذ امن.

سيحاول الذهب الارتفاع مرة أخرى صوب مناطق 1230 دولاراً للأونصة مرتكزا على الدعم القوي المتواجد عند 1208.

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد واصل نزيف خسائره نتيجة المخاوف من أن السوق العالمية مازلت تعاني من الزيادة في العرض وبسبب ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة لتسجل إلى أكبر بناء أسبوعي لها فيما يقرب من عامين. بالرغم من ذلك قد تحظى أسعار النفط ببعض الدعم الإيجابي هذا الأسبوع في حالة تأكيد التوقعات بأن اوبك وحلفاءها سيوافقون على خفض الانتاج في الشهر المقبل. من المتوقع أن يظهر تقرير الحكومة الأميركية ارتفاع في مخزونات النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، بعد انخفاضه القياسي بمقدار 10.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق. تجدر الإشارة أنه استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد يضع أسعار النفط تحت مزيد من الضغط.

