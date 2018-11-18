مال وأعمال

افتتح السفير الأميركي بالكويت لورانس سليفرمان أخيراً سوق سيفكو في الأفنيوز بحضور عدد من قيادات الدولة والسفراء وممثلي الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية .ويقع فرع سيفكو بالافنيوز بالمرحلة الرابعة بمنطقة الفوورم مدخل 28 و 29 .

وقد تفقد الضيوف اقسام المتجر منها قسم المنتجات الصحية والخالية من الغلوتين والمنتجات العضوية ومنتجات الألبان والمواد الغذائية المجمدة وقسم الصحة والجمال وقسم المواد الغذائية والمشروبات وركن منتجات تسكو وقسم التوابل والمكسرات وقسم الخضار والفواكه الطازجة وقسم اللحوم والأسماك وقسم الأجبان وقسم المأكولات الساخنة «مطبخ سيفكو» والحلويات لا باتيسيري وقسم مستلزمات المنازل .

الجدير بالذكر أن شركة سيفكو تدير حاليا فرع سيفكو الري وهولسوم فودز باي سيفكو بالسالمية الكائن في فيو مول وفرع سيفكو تو غو في جامعة الكويت في الشويخ ومستشفى نفط الكويت في الاحمدي وفرع سيفكو في يال مول الكائن في الفحيحيل.

وفي هذا السياق أوضحت الرئيس التنفيذي لسيفكو نور فيصل القطامي أن افتتاح الفرع الجديد لسيفكو في أسواق الأفنيوز يتماشى مع سياسة الشركة التي تهدف الى أن نكون قريبين من العملاء قدر الامكان .ويتطلع سيفكو الى افتتاح المزيد من المتاجر الرئيسة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

