مال وأعمال

أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي قوة ومتانة القطاع المصرفي الذي تمكن وبجدارة من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية بفضل حصافة الإجراءات التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي خلقت جداراً قوياً وصلباً للبنوك الكويتية لمواجهة تلك التداعيات.

وأوضح الحساوي في لقاء أجرته «الـنهار» قدرة البنوك الكويتية على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 ، موضحاً أن وكالات التصنيف الدولية أشارت إلى أن بنوك الكويت الأفضل خليجياً في تطبيق هذا المعيار.

وبين أن البنوك الكويتية تمكنت من التعامل وبجدارة مع تراجعات أسعار النفط منذ عام 2014 ، حيث تجاوزت وباقتدار أزمة هبوط أسعار النفط التي استمرت من منتصف العام 2014 حتى العام الماضي، وخرجت منها بلا أي ضرر يذكر، بل استمرت خلالها في تجنيب مخصصات عامة ومحددة من دون أن يؤثر ذلك في متوسط نمو الأرباح، ودون تأثير على جودة الأصول، والتي تؤكد المؤشرات زيادتها.

أمين عام اتحاد المصارف رفض تعبير «أزمة مخصصات» قائلاً هي سياسات تحوطية فرضها بنك الكويت المركزي لتقوية قدرة البنوك في مواجهة أية أزمات مستقبلية ، مشيراً إلى أن تلك السياسات التحوطية أدت إلى تحسن جودة أصول النظام المصرفي الكويتي بشكل ملحوظ على مر السنين، وواصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 1.9 في المئة (1.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك) كما في ديسمبر 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة حوالي 3.8 في المئة في العام 2007.

وحول مستويات الأمان لدى البنوك الكويتية وقدرتها على مواجهة عمليات الاحتيال، أشار الحساوي إلى أن مستوى الحماية في البنوك يعتبر من أعلى مستويات الأمان في المنطقة، لكن التطوير المستمر لبرامج وانظمة الحماية مطلوب، حتى لو كانت الأنظمة المتوافرة لدى البنوك فعالة إلى أبعد حد، فمثلما تقوم برامج الاختراق بتطوير ذاتها باستمرار، يتم ايضا تطوير انظمة الحماية في البنوك، لحماية العمليات المصرفية وبيانات العملاء، وكذلك الجهات الرقابية.

وفيما يتعلق بقدرة البنوك الكويتية على تطبيق «الفنتك» ، بين الحساوي أن البنية التحتية لتطبيق ثورة الفنتك في المعاملات المصرفية موجودة، إلا أن البنية التشريعية تحتاج لجهود لتطبيقها. وفيما يلي التفاصيل:

«المعيار 9»

بداية كيف تقيمون وضع القطاع المصرفي مع تطبيق المعيار الدولي المحاسبي رقم 9؟ وهل البنوك قادرة على استيعاب تطبيقه؟

تبين مع التطبيقات التجريبية الأولية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 أن مصارف الكويت قادرة بجدارة على هذه الممارسة المحاسبية الجديدة. ويذكر أن وكالات التصنيف الائتماني وخصوصا ستاندرد اند بورز أكدت ان مصارف الكويت لديها كم كبير من المخصصات العامة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وهي بأفضل وضع بين مصارف دول الخليج من حيث أريحية تطبيق هذا المعيار. ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن السياسات التحوطية الاستباقية الني طبقها بنك الكويت المركزي، والتي ترتكز إلى تحوط مدروس إزاء معظم أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المحافظ الائتمانية، سمحت بالوصول إلى هذا الوضع المريح الذي تتمتع به مصارف الكويت في هذا المجال. وخير دليل على نجاعتها ان البنوك الكويتية تجاوزت باقتدار أزمة هبوط أسعار النفط التي استمرت من منتصف العام 2014 حتى العام الماضي، وخرجت منها بلا أي ضرر يذكر، بل استمرت خلالها في تجنيب مخصصات عامة ومحددة من دون أن يؤثر ذلك في متوسط نمو الأرباح، ودون تأثير على جودة الأصول، والتي تؤكد المؤشرات زيادتها.

تمكنت البنوك الكويتية في سنوات ما بعد الأزمة المالية من التعامل بمهنية عالية مع تداعيات الأزمة وتحديدا ما يتعلق منها بتعثر عملاء بعض البنوك. برأيكم هل قاربت أزمة المخصصات على نهايتها بعدما أخذت البنوك ما يكفي منها؟

بداية لا أوافق على تعبير «أزمة المخصصات». فالمسألة عبارة عن إجراءات تحوطية مطلوبة دائما، وهناك معايير تشدد على أهمية تجنيب مخصصات عامة على الدوام مهما كانت الظروف والبنك المركزي حريص دائما على تعزيز عناصر الاستقرار المالي. أما على صعيد المؤشرات، فقد تحسنت جودة أصول النظام المصرفي الكويتي بشكل ملحوظ على مر السنين، وواصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 1.9 في المئة (1.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك) كما في ديسمبر 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة حوالي 3.8 في المئة في العام 2007. ويعود التحسن في جودة الأصول بشكل جزئي إلى سياسة الشطب الفعالة مع وفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. ويعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى نسبته الحالية (1.9 في المئة) إنجازا جديرا بالاعتبار، خاصة إذا ما قورن بالمعدل المسجل في العام 2009 الذي بلغت نسبته 11.5 في المئة.. أما فيما يتعلق بمعدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة فقد استمر مرتفعا منذ عدة سنوات ليبلغ 230 في المئة (317 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، وهو بلا شك أعلى من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 87 في المئة في العام 2007. ورداً على ما ورد في السؤال من أن «البنوك أخذت ما يكفي من المخصصات»، أقول أن المخصصات مسألة ديناميكية متحركة، ولا يمكن تناولها بالقول أنها باتت تكفي أو لا تكفي. وهي أمور تخضع لتقدير ورؤية بنك الكويت المركزي. فالائتمان ينمو باطراد وتتنوع المخاطر التي قد ترتبط بتطورات محلية أو عالمية وهنا لا بد من الإشارة الى ما يحدث في بعض الأسواق الناشئة مؤخرا والى تداعيات استمرار رفع الفائدة الأميركية وإلى شبح الحروب التجارية وغيرها من التحديات التي تفرض نفسها على كل مصارف العالم وليس مصارف الكويت فقط. ومع ذلك أستطيع أن أشير إلى تمتع مصارفنا اليوم بمصدات مالية تمكنها من مواجهة التحديات المقبلة وهي بوضع أفضل بكثير من السابق.

7 مليارات

7 مليارات هي فوائض مالية مقدرة لدى البنوك المحلية، فهل باعتقادكم أن قطاع التمويل المصرفي للمشاريع التنموية لا يزال دون المستوى المطلوب؟

الرقم المذكور ربما المقصود به فائض السيولة الذي تتمتع به المصارف. ومن المعلوم يضاف ان السيولة ترتفع عادة مع ارتفاع اسعار النفط. وهذا يعني ان هناك متسعا لدى البنوك لإقراض المشروعات والمزيد من الفرص التمويلية لا سيما تمويل مشاريع التنمية. وليس صحيحا القول ان تمويل تلك المشاريع هو دون المستوى المطلوب كما ورد في السؤال. لأن مصارف الكويت ناشطة بقوة كبيرة جدا منذ العام 2013 على الأقل في تلبية المتطلبات التمويلية لمشاريع تنمية البلاد سواء تلك المتعلقة بالقطاع النفطي أو المتعلقة بالبنية التحتية من مطارات وموانئ وطرقات وجامعات ومستشفيات وغيرها من المشاريع التي وضعتها وتضعها تباعا الخطط الحكومية قيد التنفيذ. وربما تباطؤ طرح المناقصات قليلا بعد هبوط اسعار النفط الا إنه عاد إلى وتيرة جيدة لأن الحكومة التزمت بالحفاظ على زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة في مقابل لجم نمو الانفاق الجاري. وبالعودة إلى فائض السيولة يمكن القول أن هناك عدة أسباب لذلك أبرزها ان سداد شركات قروضا بمبالغ كبيرة، وهناك أيضا توقف من الحكومة عن الاقتراض بعدما انتهى السنة الماضية العمل بقانون قديم يسمح بعقد قروض عامة ولم تستطع الحكومة اقناع مجلس الأمة بتمرير قانون جديد يسمح لها بالاقتراض لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

تكويت الوظائف

ما هي رؤيتك لتكويت الوظائف في القطاع المصرفي؟ وهل ترى ان النسبة الحالية معقولة ام انها تحتاج الى رفع؟

تحرص البنوك المحلية على تبني استراتيجية مصرفية شاملة تسعى الى تعظيم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية بما يتسق والدور المأمول في خدمة اهداف التنمية، كما تحرص على المواءمة بين هدف توظيف. ويعد القطاع المصرفي أفضل قطاعات النشاط الاقتصادي في الدولة توظيفا للعمالة الوطنية. وعلى الرغم من ارتفاع النسبة المقررة للعمالة الوطنية بالبنوك المحلية في قرار مجلس الوزراء والبالغة (64 في المئة) مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن النسب الفعلية بالبنوك تتجاوز هذه النسبة والقطاع المصرفي كان من أول القطاعات الاقتصادية التزاماً بقرار مجلس الوزراء وتحقيقا للنسبة المقررة. ويأتي ضمن استراتيجية البنوك العمل على زيادة نسبة العاملين لديها من الكويتيين خلال السنوات المقبلة، وبما يتلاءم مع احتياجاتها وتطور العمليات المصرفية. فالبنوك تعتبر من أكبر القطاعات جذبا للعمالة الوطنية الراغبة في شغل وظائف يوفرها القطاع الخاص. والبنوك تحرص على الالتزام مستقبلا بما تقرره السلطات الحكومية المعنية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي بهذا الشأن على ان يكون التدرج سيد الموقف في موازاة توافر اعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع الحيوي. ويبذل البنك المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية واتحاد المصارف كل الجهد اللازم لتعليم وتأهيل وتدريب خريجين واصحاب كفاءات ومهارات للعمل في المصارف، وهناك برامج سنوية لذلك يزداد نجاحها ونجاح الإقبال عليها عاماً بعد عام.

الأعلى خليجياً

ما وضع القطاع المصرفي الكويتي مقارنة بالقطاع المصرفي الخليجي؟ وهل التشريعات الحالية كافية لاستيعاب التطورات الحاصلة في قطاع البنوك؟

لمعرفة المقارنة مع المصارف الخليجية يجدر النظر في التصنيفات الائتمانية التي تحظى بها مصارفنا. نحن بوضع ممتاز في هذا المجال، إذ ان لدينا مصارف بين الأعلى تصنيفا في المنطقة والعالم. وكما ذكرنا في سؤال سابق فإن وكالة ستاندرد اند بورز اكدت ان بنوك الكويت هي الأفضل استعدادا على مستوى الخليج لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9.

وعلى صعيد التوسعات والحضور في الخارج فهناك مصارف كويتية ممتدة في عدة قارات ولها فروع وبنوك تابعة في عدد كبير من دول العالم وهذا من الميزات التفاضلية التي تنافس به مصارفنا في المنطقة والعالم.

ماذا عن ثورة الفنتك وقدرة البنوك على التعامل معها، وهل تمتلك المصارف بنية تحتية قادرة على ذلك؟

أود التأكيد أن البنوك تعي تماما أبعاد التطورات المتسارعة الخاصة بالتكنولوجيا المالية والتي تؤكدها الدراسات المتخصصة التي أوضحت أن واحدا من كل ثلاثة لديهم هواتف ذكية استخدموها في وسائل الدفع الالكتروني في 2017، مقارنة بواحد مقابل 7 أشخاص في 2015، وتوقعت أن تصل المدفوعات إلى تريليون دولار في 2019. فالتكنولوجيا المالية تقوم البنوك الأوروبية والأميركية بتطبيقها في عدة مجالات منها تقديم حلول مالية للشركات والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات التي باتت تدخل في صلب عمل البنوك وكذلك وسائل الدفع الالكتروني للعملات الرقمية. وأعتقد أن البنية التحتية موجودة لدينا، ولكن هناك المزيد من الجهود المطلوبة لتهيئة البنية التشريعية الخاصة بها. ولدى البنوك عدة خيارات للتعامل معها مستقبلا سواء مجتمعة أو منفردة وهي: المنافسة والتعاون والاستثمار في تلك التكنولوجيا.

القرصنة باتت الشغل الشاغل للعديد من البنوك المحلية مع تنوع عمليات الاحتيال من قبل الهاكرز، هل البنوك قادرة على التعامل مع مثل تلك الاساليب؟

إن مستوى الحماية في البنوك الكويتية يعتبر من اعلى مستويات الامان في المنطقة، لكن التطوير المستمر لبرامج وانظمة الحماية مطلوب، حتى لو كانت الانظمة المتوافرة لدى البنوك فعالة إلى أبعد حد، فمثلما تقوم برامج الاختراق بتطوير ذاتها باستمرار، يتم ايضا تطوير انظمة الحماية في البنوك، لحماية العمليات المصرفية وبيانات العملاء، وكذلك الجهات الرقابية. وأشير هنا إلى أن الاتحاد مؤخراً ورشة عمل تؤكد على أهمية الاجراءات الامنية التي تحمي البنوك من الاختراقات، وتوضح الخطوات التنفيذية المفترض ان تقوم بها البنوك، لضمان استمرارية العمل ونجاحها مع عملائها. علما بأن هناك ميزانيات مخصصة ترصد لعمليات الامن السيبراني في البنوك.

تطبيق الضريبة

كيف تقيمون أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الاداء الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص؟

أولا علينا التذكير بأن تطبيق تلك الضرائب يأتي ضمن اتفاقية خليجية عامة علينا الالتزام بها. ومن حيث المبدأ من حيث المبدأ قد يتأجل التطبيق في الكويت الى آخر العام 2019 علما بان دولا خليجية مثل الامارات والسعودية شرعت في التطبيق. هذه الضرائب تأتي لتنويع مصادر الدخل كي لا تبقى الخزينة العامة تعتمد على الإيراد النفطي فقط. سيتأثر الاقتصاد بطبيعة الحال في المرحلة الأولى حيث ان التضخم سيرتفع قليلاً وقد تتأثر بعض الأنشطة التجارية بنتيجة تأثر شريحة من المستهلكين بهذه الضرائب. لكن يجب القول بأن حالنا حال كل الدول التي تطبق هذا النوع من الضرائب، ثم تستقر الأمور بعد فترة من التطبيق خصوصا في ظل انخفاض نسبة ضريبة القيمة المضافة المقترحة، حيث لن تتجاوز 5 في المئة مقابل نسب 10 و15 و20 في المئة في كثير من دول العالم. اما الضريبة الانتقائية فهي تشمل سلعا ومنتجات ضارة بالصحة العامة مثل التبغ والمشروبات الغازية وقد يكون لفرضها بعض الاثر الإيجابي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير انماط الاستهلاك قليلا مع تطبيق الضريبة. وبالتأكيد هذا التأثير على المستهلكين الذين سيدفعون هذه الضرائب سيكون له انعكاس بسيط ميزانية شريحة من الأسر والعائلات وهذا قد ينعكس بشكل طفيف على الائتمان.

استراتيجية الكويت

هل تعتقدون ان استراتيجية «كويت 2035» ستكون قادرة على فتح افاق تمويلية وتنموية كبيرة؟

بالتأكيد، فالمشاريع المطروحة من الآن حتى 2035 سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإجراءات الخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي. لكن تبقى العبرة بالتنفيذ. والقطاع المصرفي الكويتي يلعب دورا محوريا متعاظما في منظومة الحياة الاقتصادية يجعله في حاجة مستمرة لتطوير مستويات الاداء فيه، وذلك ليس فقط لمواكبة ايقاع الاداء في المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية، ولكن ايضا لمساندة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل حركة رؤوس الاموال فيها محور النشاط، في الانطلاق لمواكبة ايقاعات ومتطلبات عملية التطور والنمو، وفي هذا الصدد.

وهناك آمال كبيرة معلقة على مشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير اذ ان الدراسة الأولية لمشروع الجزر أظهرت أنه سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية وعائدات تفوق 35 مليار دولار سنويا. ولا شك في ان مصارف الكويت حريصة على ممارسة دورها في هذا المجال من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

جهات رقابية

حول عمليات اختراق البنوك ، أشار الحساوي إلى أن الجهات الرقابية وخصوصا بنك الكويت المركزي، له دور فعال في عملية متابعة الاجراءات والتعاميم لحفظ المستوى الأمني للبنوك، التي بدورها تحرص على الالتزام بتطبيق هذه التعليمات على الوجه الأمثل بما يعزز عملية تطوير الانظمة والاجراءات داخل البنوك. فالبنوك حريصة على حماية اعمال البنوك وحماية اموال المودعين، لذا فإن تعاون بنك الكويت المركزي مع البنوك والشركات المتخصصة في وضع هذه الانظمة يعتبر امراً حيويا يحظى باهتمام دائم.

البنوك «سباقة»

أوضح الحساوي أن مصارف الكويت كانت سباقة عالمياً في تطبيق المعايير الصادرة عن لجنة بازل والتي آخرها «بازل3»، والاسرع بعد الازمة في اعتماد وتطبيق المعايير الجديدة للحوكمة وادارة المخاطر وغيرها من الممارسات التي ظهرت ضمن حزمة علاجات الأزمة، وهي الآن متقدمة في اعتماد التكنولوجيا المالية الحديثة. كل ذلك يعنى ان هذا القطاع منظم جيدا وهذا باعتراف صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات دولية أخرى.

الأكبر «خليجياً»

قال الحساوي إن بعض مصارف الكويت تعد بين الأكبر خليجيا من حيث حجم الاصول وحقوق المساهمين. أما عما ورد في السؤال عن التشريعات الحالية وما إذا كانت تستوعب التطورات الحاصلة في قطاع البنوك فيمكن القول ان التشريعات المصرفية الكويتية بين الأحدث على مستوى العالم. ويقوم بنك الكويت المركزي بإصدار تعاميم تنظيمية ورقابية جديدة دورياً ليبقى قطاعنا المصرفي متقدما في تطبيقاته ونظم عمله.

حماية العملاء

يلزم البنك المركزي البنوك بعدد من الإجراءات التي تهدف لحماية العملاء والتي منها اعرف عميلك وغيرها. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن بنك الكويت المركزي أطلق نهاية شهر سبتمبر الماضي تعليمات خاصة بالدفع الإلكتروني جاءت تنفيذا للقانون (20 /2014) الذي حدد مسؤولية الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجية مالية حديثة (فنتك) وعملها في الكويت ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لانطلاق هذه الصناعة في البلاد.

دفع إلكتروني

حددت تعليمات بنك الكويت المركزي نطاقا عمليا وآليات مراقبة واشراف على شركات الدفع الالكتروني والتي تم تقسيمها الى قسمين: الأول يشمل مزاولي النشاط (الدفع الالكتروني) والآخر يشمل الوكلاء الذي ستندرج فيه شركات ال(فينتك) على ان يتم تسجيل هذه الشركات في سجل (قيد) لدى البنك المركزي بهدف جعلها ضمن نطاق اشرافه ومراقبته.