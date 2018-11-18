مال وأعمال

قال تقرير متخصص أن بنك الكويت المركزي مؤسسة مهنية ومحترفة حتى وإن اختلفنا معه أحياناً في الاجتهاد، ونعتقد بأن قراره الأسبوع الفائت زيادة سقف القرض الاستهلاكي من 15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار، موضوع خلاف في الاجتهاد.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه من المنصف أن نذكر حجج البنك الداعمة لقراره، فهو حافظ على ثبات تعليماته منذ 14 عاماً ارتفعت خلالها معدلات التضخم بنحو 67% لتصبح السلعة التي كانت تشترى بـ 15 ألف دينار بسعر 25 ألف دينار. وربما وبشكل غير مباشر، يرى البنك المركزي، -لم يذكر ذلك-، أن هناك انخفاض في نمو الائتمان المصرفي وارتفاع حصة القطاع العام ضمن معدلاته المنخفضة، أي انحسار في نشاط القطاع الخاص، ومع وفرة فائض السيولة لدى المصارف، ودرجة الأمان العالية للقرض الاستهلاكي، وارتفاع الفائدة عليه مقارنة بكبار العملاء، نقول ربما، رآها البنك دعماً لنشاط وربحية المصارف.

ولاختلاف اجتهادنا حول ذلك الإجراء عدة مبررات، أولاها، هو تاريخ الكويت في الالتزام العام والخاص بالقروض، خصوصاً وبنك الكويت المركزي يذكر في مذكرته بأن 90% من الكويتيين دون عمر الـ 50 عاماً وفي سوق العمل، مقترضين.

ثانيها، هو أن الاقتصاد الكويتي ليس الاقتصاد الأميركي الذي يمثل الاستهلاك الخاص نحو 70% من تكوينه لأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، ولا حتى اقتصاد نمور آسيا أو اليابان والصين، ولا غيرها، لذلك يعني دعم الاستهلاك -سلع أو خدمات مثل السفر- استنزاف وضغـط على الدينار الكويتي من دون فائدة.

ثالثها، هو الهوس الاستهلاكي، ومن ضمن أهداف التخطيط للاقتصاد الكلي هو العمل على خلق تغيير إيجابي في القيم والعادات السلبية، والقرار دعم لتلك العادة السلبية. وآخرها، هو أن الانفلات المالي منذ عام 2004 أدى لارتفاع الأجور بأكثر من ضعفي ما كانت عليه، ومن دون احتساب الدعم، وهو راتب غير مباشر، وبما فاق معدلات التضخم، ذلك يعني أن الإبقاء على نسبة الـ 40% للموظف و30% للمتقاعد، أصبحت تفوق في قوتها الشرائية الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

تلك وجهة نظرنا من زاوية إجتهادنا حول مرتكزات الاقتصاد الكلي، وما لم تكن لدى البنك المركزي مبررات غير معلنة، لها علاقة بقطاع المصارف، أو حتى جزئية لها علاقة بمصرف أو أكثر، تبقى قناعتنا بأن ضرر القرار يفوق منافعه.

