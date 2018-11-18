مال وأعمال

ناقش تقرير «الشال» الأرقام التي تضمنها تقرير شهر أكتوبر الفائت لديوان المحاسبة حول الإقتراض لسداد عجز الموازنة، أرقام صندوق الاحتياطي العام، وتثير تلك الأرقام لبساً، ربما نتيجة قصور لفهمها، ولكنها تستحق بعض التعليق، وربما مراجعة لأهداف الصندوق وسياساته. فالصندوق يتضمن استثمارات غير سائلة وطويلة الأمد، مثل «مؤسسة البترول الكويتية» و«صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» و«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» ومجموعة من المؤسسات المحلية التي لا تحقق عوائد، وربما تخسر.

وضمنه استثمارات في أسهم وعقارات وسندات ومحافظ ونقد، والأخيرة هي ما تم تصنيفه من قبل ديوان المحاسبة بالأصول السائلة، وهي المستخدمة لموازنة المالية العامة، وتحديداً في زمن العجز.

أرقام أرصدة «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لا توحي بأن دوره يقتصر على ضمان الإستقرار المالي لأوضاع الموازنة العامة، فرصيد ذلك الاحتياطي كان نحو 46.8 مليار دينار في نهاية شهر مارس 2014، وبلغ ذلك الرصيد نحو 24.3 مليار دينار في 30/06/2018. ذلك يعني أن الاحتياطي العام فقد نحو 22.6 مليار دينار في أربع سنوات وربع السنة، وهو رقم أعلى بكثير من إجمالي عجز الموازنة، فصافي عجز السنوات المالية الفائتة الأربع (2014/2015 إلى 2017/2018) كان 9.2 مليارات دينار، أو عجز بحدود 12.46 مليار دينار لثلاث سنوات مالية، وفائض بحدود 3.25 مليارات دينار لسنة مالية واحدة. السحوبات الأخرى من الاحتياطي العام تبدو ظاهراً أعلى من سحوبات تغطية عجوزات الموازنة العامة، وذلك يعد خللاً كبيراً في التعريف بالوضع المالي للدولة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح مالي أو حتى سياسة مالية بوجود نفقات عامة بهذا الحجم خارج الموازنة.

