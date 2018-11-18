مال وأعمال

تطرق تقرير الشال إلى آخـر البيانـات المتوفـرة فـي وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2018 مقارنة بسيولة سبتمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 306.5 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 45.2 % عن مستوى سيولة شهر سبتمبر 2018، البالغة نحو 211.1 مليون دينار، وارتفعت بما نسبته 37.2 % مقارنة مع سيولة أكتوبر 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 223.5 مليون دينار.

وتوزعت تداولات أكتوبر 2018 ما بين نحو 289.7 مليون دينار عقوداً، ونحو 16.8 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 697 صفقة، توزعت ما بين 670 عقوداً و27 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 238 صفقة وممثلة بنحو 34.1 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 149 صفقة وتمثل نحو 21.4 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 49 صفقة ممثلة بنحو 7 %.

