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في أجواء من الفخامة والتميّز؛ أقامت المدرسة البريطانية في الكويت حفلها السنوي لتكريم الفائقين من طلابها من الصف السابع إلى الصف الحادي العشر في العام الدراسي 2017 ـ 2018، والذي أُقيم بقاعة البركة بفندق الكراون بلازا، حيث توافد أولياء أمور الطلاب محتفلين بأبنائهم المكرمين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد صادق المطوع، ومديرة المدرسة السيدة فيرا المطوع، ولفيفٍ من أولياء الأمور. هذا، وقد تضمّنت فقرات الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات؛ فإلى جانب تكريم الطلاب الفائقين كان للكلمة المعبّرة سحرها في تحفيز طاقات الطلاب على مواصلة العطاء والبذل، كما كان للمقطوعة الموسيقية أثرها في رسم عبقرية طلاب المدرسة البريطانية، ورقي مستوى الجودة التعليمية التي تقدمها لهم المدرسة البريطانية في الكويت، والتي حرصت على تدشين العديد من الجوائز القيمة للصفوف المتنافسة في الحصول على النقاط الأعلى.

وبانطلاق مراسم الحفل، صعدت ضيف الشرف سعادة سفير فرنسا لدى دولة الكويت السيدة ماري ماسدوبوي لتكريم الطلبة، ثم سعادة السفير البرازيلي لدى دولة الكويت نورتون رابيستا، ليعقبه بعد ذلك سعادة السفير المكسيكي ميغيل انخيل الذي توجه بكلمة للطلبة؛ أشاد فيها بإنجازاتهم، ومسلطاً الضوء على ما يتحلون به من صفات روح المبادرة، والإبداع، والتفكير المستقل، والتأملي؛ مؤكداً أن تلك الصفات ساعدتهم على إنجاز التفوق وتحقيقه؛ ولا سيما مع توافر الروح العالية للعمل الجماعي، بالإضافة إلى الأخلاق التي تساعد في بناء جيل من الشباب المتميز.

عقب ذلك، قام نيكولاس سميث من المرحلة الثانوية الوسطى بالترحيب بأولياء الأمور، ثم عرض تقريره السنوي الذي استعرض فيه أهم الإنجازات التي تمّ تحقيقها، وخطط التحسينات الموضوعة للسنة القادمة؛ حيث سلط الضوء عن أكبر مبادرة تعليمية تم إنجازها؛ وهي نشاط سباقات فورمولا (واحد) للتحدي، والتي يقوم فيها طلاب المدرسة البريطانية بتطبيق العلوم والهندسة والرياضيات في السباقات التي تمثّل همزة الوصل بين المدرسة والمجتمع، كما تساعد على تحفيز طاقات الطلاب، وتبين لهم أهمية الهندسة والتكنولوجيا في المجتمع، وتساعد على خلق جيل مهيأ لدخول تلك المجالات العملية والمشوقة مستقبلاً. وفي تلك الأثناء الغامرة بالسعادة؛ تم تكريم الطلاب المتميزين الذين جمعوا بين التفوق والسلوك المثالي، حيث كانت الجوائز من نصيب كل من: فريا كورنياوان، وعمر بدر، واريشا سيف الدين، ومريم أسكاروس، ويوسف مهني. وكما عودت المدرسة البريطانية ضيوفها في كل حفلاتها المتميزة، فقد أعدت العديد من المفاجآت المدهشة؛ حيث قدمت عدداً من المقطوعات الموسيقية المتميزة بقيادة المعلمة غالينا بيجولفا مع الفريق المدهش لأوركسترا المدرسة البريطانية الذي قام بعزف العديد من المقطوعات الموسيقية العالمية التي أبهرت الحضور، وحلقت بهم في سماء الموسيقى الرحب.

