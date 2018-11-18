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افتتحت شركة على عبد الوهاب المطوع التجارية الفرع الثالث من «إنترسبورت» للمستلزمات الرياضية، بمفهوم جديد «إنترسبورت 2.0»، وذلك في مجمع الأفنيوز في المرحلة الرابعة، منطقة إلكترا.

وللاحتفال بإطلاق المحل بطابع يشجع على اتباع حياة صحية، بدأت الفعاليات بمسيرة مشي قام بها بعض موظفي شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وعلى رأسهم نائب الرئيس التنفيذي خالد المطوع، وكذلك الرئيس التنفيذي لـ «إنترسبورت» فيكتور دوران، من المرحلة الأولى وصولاً إلى المحل الواقع في المرحلة الرابعة، وذلك تماشياً مع الهدف الذي لطالما سعت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية إلى ترسيخه وهو التشجيع على انتهاج نمط حياة صحي مليء بالحركة والعادات السليمة.

