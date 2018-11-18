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أمير كرارة في المغرب لتصوير «كازابلانكا»


نشر المنتج وليد منصور مجموعة من الصور، وذلك خلال تصوير الفنان أمير كرارة جزءا من مشاهد فيلمه الجديد «كازابلانكا»، في العاصمة المغربية الدار البيضاء اليوم.
احتفل فريق العمل ببدء تصوير أول مشاهد الفيلم، وقاموا بتقطيع تورتة احتفالا ببداية التصوير، وتواجد فريق العمل بالكامل وعلى رأسهم الفنان «محمود البزاوي»، و«عمرو عبد الجليل»، وهو من إخراج بيتر ميمي. والجدير بالذكر ان اخر اعمال «كرارة» مسلسل «كلبش 2»، وشاركه العمل مجموعه من الفنانين، وأبرزهم هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، محمود البزاوي، اخراج بيتر ميمي.


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