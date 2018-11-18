آخر النهار

أكد نائب رئيس فرقة المسرح الكويتي الفنان عبدالله غلوم ان عرض مسرحية «الرحمة» المقرر اليوم الاحد تأجل الى يوم الثلاثاء وذلك نتيجة للصيانة التي يقوم بها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب من خلال ادارة المسرح وذلك نتيجة للظروف المناخية التي مرت بها البلاد .

وأشار الفنان عبدالله غلوم الى ان عروض مسرحية «الرحمة» الفائزة بجائزة افضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي تأتي بحلة ورؤية اخراجية وفريق عمل جديد يعتمد على كوادر فرقة المسرح الكويتي . وحري بالذكر ان مسرحية «الرحمة» من تاليف الكاتب العراقي القدير عبدالامير شمخي واخراج الفنان فيصل العبيد وبطولة علي الحسيني وفيصل العميري وسماح وعبدالله التركماني ومهدي القصاب وعبدالله البلوشي .

من جانبها عبرت الفنانة سماح عن سعادتها الغامرة باعادة عروض مسرحية «الرحمة» الفائزة بجائزة افضل عرض مسرحي بالاضافة لاربعة جوائز اخري من بينها افضل ممثل دور اول للفنان علي الحسيني وأفضل ممثل واعد للفنان مهدي القصاب بالاضافة لافضل ديكور للفنان فيصل العبيد الذى يقدم رؤية اخراجية متجددة للعرض .

وقال الفنانة سماح ان امام العرض عدد من المشاركات الخارجية في عدد من المهرجانات العربية والدولية خلال الموسم المقبل، بالاضافة لارتباط فرقة المسرح الكويتي بعمل مسرحي جديد سيقدم خلال مهرجان الكويت المسرحي في ديسمبر المقبل .

هذا وستقدم عروض مسرحية «الرحمة» يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر على صالة مسرح الدسمة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

