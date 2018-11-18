آخر النهار

تتواصل الفنانة نورا في تصوير الاعمال الدرامية التي تشارك بها ومنها عمل «وما ادراك ما امي» للكاتب علي الدوحان والمخرج حسين الحليبي والعمل الاخر «موضي قطعة من ذهب» للكاتب د. حمد الرومي والمخرج منير الزعبي.

ومن خلال العملين الذين تشارك بهما اكدت نورا ان الشخصيات التي تؤديها ستكون مختلفة وغير متشابهة في أعمالها القادمة ونوهت ان شخصيتها في «ما ادراك ما امي» فيها جزء صغير من شخصيتها الحقيقية حيث يشارك فيه كل من إلهام الفضالة وفاطمة الصفي وهنادي الكندري اما عمل «موضي قطعة من ذهب» يشارك فيه كلا من داود حسين ونور ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وشهد الياسين وآخرين .