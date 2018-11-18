آخر النهار

نحترم اللوائح التي تتحرك من خلالها إدارة المسرح وأيضاً قطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالذات فيما يخص منح الأولوية للأعمال المسرحية الفائزة بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي. حيث يكون لهذا العرض الأولوية في تمثيل الكويت في المهرجانات والملتقيات المسرحية التي تشارك بها دولة الكويت.

وعلى هذا الأساس والنهج، سارت فرقنا على مدى السنوات الأخيرة، ولكن شيئاً ما حدث في هذا العام، وأهل المسرح قاطبة يعلمون ما حدث، فبعد أن كان من المقرر أن تمثل الكويت مسرحية «الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي والفائزة بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي، وجدنا أن الأمور سارت عكس الاتجاه.

وكانت النتيجة سلبية جداً.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم إلغاء تلك الأولوية، وكل فرقة تتحرك.. بذراعها.. وخارج إطار اللوائح التي جبلنا عليها وعرفناها..واحترمناها.

ماذا لو فازت فرقة المسرح الشعبي.. وتحركت فرقة المسرح الكويتي لتسحب البساط من تحتها، كما حدث في تجربة «الرحمة» و«غفار الزلة».

هذه الحادثة، قد تبدو هامشية، ولكنها تؤسس للفوضى والخلل الصريح.. وأيضاً لأخذ الأمور بالقوة.. وعبر العلاقات والدهاليز.. وليس اللوائح والتشريعات.

أهل المسرح، ومن قبلهم إدارة المسرح وقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مطالب بأن يتوقف طويلاً أمام ذلك الخلل.. وتلك الفوضى.. وأن تحسم الأمور قبيل انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان الكويت المسرحي.. وقبل كل ذلك نثمن مبادرة وموقف فرقة المسرح الكويتي وفريق «الرحمة» الذي تنازل بطيب خاطر.. وهم يشعرون بالظلم الذي مارسه زملاؤهم عليهم.

وحتى لا يتكرر الظلم.. وتعم الفوضى.. ونخرج من مهرجان الأردن بخفي حنين، كما حدث في تجربته هذا العام..

وهي دعوة للحوار..

وعلى المحبة نلتقي.

