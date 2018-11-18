آخر النهار

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن تطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، والذي سيتمثل في عدد من الأنشطة خلال دورته الـ40 «الحالية».

على رأس هذه الأنشطة يأتي الاتفاق بين المهرجان والاتحاد على أن يطلق اسم الناقد الراحل سمير فريد، رئيس المهرجان الأسبق، على جائزة الاتحاد الدولي الممنوحة لأحد أفلام المسابقة الدولية، في تقليد يقره فيبريسي للمرة الأولى عالميًا، تقديرًا لاسم سمير فريد الذي أسهم في تأسيس جمعية نقاد السينما المصريين، وكان أحد أنشط أعضاء الاتحاد الدولي للنقاد، ناهيك عن الطفرة التي أحدثها في مهرجان القاهرة خلال رئاسته للدورة السادسة والثلاثين عام 2014.

هذا وتمنح الجائزة لجنة دولية مكونة من ثلاثة نقاد، هم البلغاري بوجيدار مانوف عميد كلية السينما بالأكاديمية الوطنية لفنون المسرح والسينما بمدينة صوفيا ورئيس جمعية النقاد البلغاريين، المصري عصام زكريا الناقد والكاتب والمترجم ورئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي، والمغربي رشيد نعيم أستاذ تاريخ السينما بجامعة القاضي عياض بمدينة آسفي المغربية ومؤسس أيام آسفي السينمائية.

وجه آخر للتعاون بين المهرجان وفيبريسى يأتي في تنظيم لقاء مفتوح يجمع السكرتير العام للاتحاد، الناقد الألماني كلاوس إيدر، مع النقاد المصريين والعرب والأفارقة. اللقاء الذي سيُقام ضمن أنشطة أسبوع النقاد الدولي الخامس يأتي بغرض شرح آليات عمل الاتحاد، والرد على استفسارات النقاد من المنطقة العربية، والإعلان عن سياسة جديدة سينتهجها فيبريسي في إدارة الشؤون العربية والأفريقية.

على جانب آخر، يشارك كلاوس إيدر في عضوية لجنة تحكيم جائزة أحسن فيلم عربي، الجائزة الجديدة التي يضيفها المهرجان في دورته الجديدة بقيمة مالية 15 ألف دولار تُمنح لأحسن فيلم عربي طويل معروض في جميع مسابقات المهرجان (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد). اللجنة تضم أيضًا المخرجة المصرية أيتن أمين والمنتج التونسي نديم شيخ روحه.

