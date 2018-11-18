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حلت الفنانة إنجى المقدم، الخميس الماضي، ضيفة على برنامج «عيش صباحك»، الذي يقدمه كل من مروان قدري وزهرة رامي، وذلك في الساعة السابعة صباحًا، على إذاعة «نجوم إف إم»، وتحدثت عن أعمالها الفنية الجديدة التي تقوم بتحضيرها حاليًا.

وحكت «المقدم» لأول مرة عن كواليس فيلمها الجديد «رأس السنة» والذي يتم تصويره حاليا، ويشاركها فيه عدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر في تجربته الأولى، بمشاركة النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة.

يذكر أن برنامج «عيش صباحك»، يذاع من الأحد للخميس، في الساعة السابعة صباحا، على «نجوم إف.إم»، ويقدمه كل من مروان قدري، وزهرة رامي.

