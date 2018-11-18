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طرحت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو قصيراً لها عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، أظهرت فيه كواليس الدويتو الجديد لها مع الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، والذي يعد أول تعاون لهما.

وأكدت يارا في تعليقها على الفيديو أن الدويتو سوف يتم طرحه قريبًا، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «مليت» ليكون عنواناً للأغنية، التي تم تسجيلها بين بلجيكا وفرنسا ولبنان خلال الفترة الماضية، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان قبل أيام.

وتتعاون يارا والدوزي في الدويتو الجديد «مليت» مع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي «يوسف»، وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية أخيراً، وهي حاليَا في المراحل الأخيرة من الإنتاج.

