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شددت الفنانة المنتجة صمود الكندري على أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام الكويتية حيث قالت في تصريح خاص بان «وزارة الاعلام تمثل المنصة الحقيقية لدعم الانتاج الفني» وتابعت: أقدم في مسلسل «عطيتك عيوني» تجربة تذهب بالدراما الكويتية الى منطقة جديدة بالذات على صعيد المضامين النفسية والتي تتطلب لياقة عالية من فريق العمل بجميع كوادره على صعيد النص والإخراج والتمثيل وأيضا العناصر الفنية المتميزة التي كانت وراء هذه التجربة. وأشارت صمود الى ان المسلسل سيكون جاهزا للعرض مع بداية العام المقبل من خلال الفضائية الكويتية.

من جانبة ثمّن المخرج الفنان سائد الهواري الدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام لصناعة الدراما التلفزيونية في الكويت، وقال بانه حرص على تقديم حلول فنية متجددة لتحليل الحالة النفسية وذلك عبر حركة الكاميرا وأيضا أداء نجوم العمل حيث أشار الهواري بان فريق العمل «يعيش مباراة عالية المستوى على صعيد التمثيل وايضا العمليات الفنية لتقديم اقصى درجات التكامل الفني».

وتعود الفنانة صمود لتقول منوهة بالرعاية التي توليها وزارة الاعلام وجميع قياداتها وعلى رأسهم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم والوكلاء المساعدين كل من موقعه ومتابعته وتوجيهاته .وايضا لجنة المنتج المنفذ وكوادرها.

وقالت الفنانة صمود التي تخوض للمرة الأولى تجربة الانتاج الفني من خلال المسلسل الجديد «أعطيتك عيوني» الذي وصلنا حاليا الى مشاهده الاخيرة. وتابعت: وبهذه المناسبة بودي أن اثمن الثقة التي منحتني إياها وزارة الإعلام والتي تؤكد دائما اهتمامها البالغ بصناعة الدراما التلفزيونية واستطيع التأكيد انه لولا رعاية ودعم وزارة الاعلام لما استطاعت الدراما التلفزيونية أن تحقق هذه المسيرة والانجازات الكبرى التي راحت تحصدها وتحققها على مدى عقود من الزمن .

بدوره قال الفنان النجم حسين المنصور :

أولا سعيد بحضور أجيال الحرفة الفنية وهذا ما عشناه على مدى قرابة الشهرين من الزمان وإيقاع فني عامر بالتجديد والتفرد، ولا أريد هنا أن أتحدث عن الشخصية التي أقدمها بقدر ما أشيد بالتجربة التي أرى فيها إضافة عالية المستوى على صعيد الشكل والمضمون .

فيما قالت النجمة الاماراتية القديرة هدى الخطيب:

فريق العمل يشكل أسرة واحدة.. هذا هو العنوان الذي راح فريق العمل يشتغل عليه، ورغم ان التجربة هي الاولى على صعيد الانتاج بالنسبة للفنانة الرائعة صمود إلا انها حرصت على ان تستحضر كل التجارب والخبرة التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية، ويأتي مسلسل «عطيتك عيوني» ليمثل قيمة فنية عالية المستوى ليس على صعيد الدراما الكويتية بل الخليجية بشكل عام.. وأقول.. انتظرونا .

ويشارك الفنان النجم محمود بوشهري بقوله :

أقدم في المسلسل شخصية سلبية وقد حرصت على تقديم قراءة مختلفة لشخصية الشرير، وهذه القراءة تأتي ضمن الحلول التي راح الجميع يشتغل عليها لتقديم حلول إضافية على الصعيد النفسي، واختصر كل شيء حينما اقول «عطيتك عيوني» .. دراما نفسية عالية المستوى.

أما الفنان الشاب سعود بوشهري فيتحدث قائلا :

نص وشخصية تستفز القدرات.. هذا ما يختصر كل شيء حول الشخصية التي أقدمها .. وأترك الحكم والمتعة للجمهور عند عرض العمل قريبا جدا .

وعن مسلسل «عطيتك عيوني» وفريق العمل قالت الفنانة صمود:

تجربة درامية نفسية يتعاون فريق متميز من النجوم كل حسب موقعة بإنجاز هذا العمل الذي كتبه السيناريست عادل الجابري ويخرجه المخرج المتميز سائد بشير الهواري ولكل منهما تجربته العريضة وتعاوناته الفنية العريضة مع الدراما الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وفي العمل عدد بارز من النجوم ومنهم حسين المنصور وهدى الخطيب ومحمود بوشهري وطيف وسعود بوشهري وميثم بدر كما نقدم في هذه التجربة عدداً بارزاً من الوجوه الجديدة التي ستشكل اضافة متجددة لرصيد الدراما الكويتية ومنهم الفنانة صمود المؤمن وهي من الوجوة الواعدة والتي تبشر بميلاد جديد ومتميز، ونحن نسخر جميع الإمكانات من أجل دعم هذه المواهب والتجارب المتجددة .

وعن الفريق الفني للمسلسل تابعت صمود قائلة : مخرج منفذ محمد العملي ومساعد مخرج محمد الدوايمة ومساعد مخرج ثاني أحمد البلوشي ومدير تصوير ليث النعيمات ومدير الإضاءة أحمد فريد ومهندس الصوت فهد المغري ومدير الإنتاج حسين جودة ومدير إدارة الإنتاج ياسر العماري.

وفي المحطة الأخيرة قالت الفنانة صمود : أجدد الشكر والتقدير لوزارة الاعلام وقيادتها واثمن دعم الاخوة والاخوات الفنانين والفنيين واقول لجمهور الدراما الكويتية .. انتظرونا في بداية العام .

