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لوس أنجليس- أ. ف. ب: ارتفع عدد المفقودين جراء الحريق المدمر الذي يجتاح شمال كاليفورنيا الى اكثر من 1000 شخص فيما عثرت فرق الاغاثة على المزيد من الجثث. وأوضح كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت ان عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس الى 1011 شخصا، مع تلقي السلطات المزيد من البلاغات بشأن مفقودين وبعد مراجعة اتصالات الطوارئ التي وردت عند اندلاع الحريق.

وقال للصحافيين «أود ان تتفهموا ان القائمة تتغير بسرعة» مضيفا انه في المقابل وفي تطور ايجابي فان 329 شخصا كانوا في عداد المفقودين منذ اندلاع الحريق ابلغ عن وجودهم احياء. وقال «ان المعلومات التي اقدمها لكم هي بيانات اولية، وهناك احتمال في ان تتضمن اللائحة اسماء مكررة» مضيفا ان بعض الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين ربما يجهلون انهم على هذه اللائحة. وبعد العثور على اشلاء ثمانية اشخاص يرتفع الى 71 عدد القتلى من جراء الحريق الذي اطلق عليه «كامب فاير» (معسكر النار) هو الأكثر دموية ودمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

واندلع الحريق في 8 نوفمبر ودمر بلدة باراديس الواقعة في السفح الشمالي لجبال سييرا نيفادا مجبرا الالاف على الفرار. ومن المتوقع ان يزور الرئيس دونالد ترامب المنطقة المنكوبة لمعاينة الأضرار ولقاء المتضررين من جراء الحريق الذي اتى على منطقة توازي تقريبا مساحة شيكاغو وفي مقابلة مع «فوكس نيوز» عشية الزيارة، كرر ترامب توجيه اللوم في اندلاع الحريق لسوء ادارة غابات كاليفورنيا لكنه اقر بأن التغير المناخي ربما اسهم «قليلا جدا» في ذلك. وقال ترامب لشبكة فوكس «انتم بحاجة لادارة غابات. لابد من ذلك» مضيفا «لست اقول هذا بطريقة سلبية، بل بايجابية، اقول الوقائع فحسب». وقالت السلطات ان حريق «كامب فاير» اتى على 59 ألف هكتار من الاراضي وبحلول الجمعة كان قد تم احتواؤه بنسبة 50%. وأضافت ان 47200 شخص تم اجلاؤهم في اعقاب الحريق فيما يقيم نحو 1200 في مراكز ايواء.

وأجبر الدخان الناجم عن الحرائق السلطات على اغلاق المدارس في سان فرانسيسكو واغلاق خدمة التلفريك الشهيرة في المدينة فيما ارتفع مؤشر نوعية الهواء الى 271 وهو ما يمكن مقارنته بدكا عاصمة بنغلادش وأسوأ من كلكوتا في الهند. وقالت سلطة النقل على موقعها الالكتروني ان «نوعية الهواء في سان فرانسيسكو ارتفعت من الأحمر او «غير صحي» الى البنفسجي او «غير صحي بدرجة كبيرة» بسبب حرائق الغابات المحلية وأنماط الطقس». وأضافت ان «دائرة الصحة العامة توصي بدرجة كبيرة ان يبقى الجميع داخل امكانهم وتجنب التعرض للهواء الخارجي». ويلف الضباب الدخاني المنطقة وتعلو سحبه الكثيفة جسر غولدن غايت الشهير. وقالت السلطات انها تتوقع ان تبقى نوعية الهواء رديئة حتى اليوم مع ترقب ارتفاع سرعة الرياح. ويتوقع خبراء الأرصاد ان تتساقط الأمطار اعتبارا من الأربعاء ما سيساعد آلاف من رجال الاطفاء في مكافحة الحرائق.

ويصب التركيز الآن على بلدة باراديس التي يسكن فيها العديد من المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الخروج في الوقت المناسب. ويقوم مئات المسعفين ومعهم الكلاب المدربة بعمليات بحث مضنية في كل منزل فيما قامت السلطات بجمع الحمض النووي من اقارب المفقودين للمساعدة في التعرف على هوية الضحايا.

وقضى ثلاثة اشخاص في جنوب كاليفورنيا في حريق آخر اطلق عليه «وولسي فاير» والتهم اجزاء من ماليبو مدمرا منازل العديد من المشاهير. وحريق «وولسي فاير» البالغ حجمه حوالي ثلثي حجم حريق «كامب فاير» تم احتواؤه بنسبة 70% بحلول الجمعة، فيما تتوقع السلطات السيطرة عليه بحلول الاثنين. ونقل العديد من ضحايا «كامب فاير» الى مراكز ايواء مؤقتة ويواجهون حاليا خطر البقاء مشردين مع سعيهم لاعادة بناء حياتهم. وتفاقمت محنتهم اثر تقارير اكدت انتشار فيروس معد في العديد من تلك المراكز. وقال مسؤولو ادارة الصحة ان 41 شخصا اصيبوا بعوارض تقيؤ واسهال مساء الأربعاء مااستلزم نقل 25 منهم الى المستشفى. وفيما يستمر التحقيق لمعرفة اسباب «كامب فاير» رفع المتضررون دوى قضائية ضد شركة الكهرباء المحلية يتهمونها فيها بالاهمال.

