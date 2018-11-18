عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه اجاب على اسئلة المستشار الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال مساعدة روسيا لحملته الانتخابية لكنه لم يرسل اليه الرد بعد. وقال ترامب خلال حفل توقيع مرسوم احد القوانين «يجب ان يكون المرء حذرا دائما عند الاجابة على الأسئلة التي يطرحها سيئو النية. وأنا لم ارسل بعد اجاباتي لكني انتهيت من وضع ردودي على الأسئلة». وأضاف انه اجاب بسهولة على الأسئلة لكنه كان «مشغولا» لذا استغرق بعض الوقت لاستكمالها. وأكد ثقته بأن «الأسئلة فيها حيل لأنهم يرغبون بالقبض على الناس».

وحول ما اذا كان محاميه هو الذي اجاب على الأسئلة نيابة عنه اكد ترامب ان المحامين الخاصين به لايعملون على هذا الامر مشيرا الى «انه لم يكن هناك اي امر خطأ» معتبرا انهم «أضاعوا ملايين الدولارات». ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا لصالح ترامب بالانتخابات الرئاسية الاميركية التي جرت عام 2016. ووقع الرئيس الأميركي على تشريع اقره الكونغرس اخيرا بانشاء وكالة جديدة للأمن الالكتروني وأمن البنى التحتية. وقال البيت الأبيض في بيان ان الوكالة الجديدة ستحل محل ادارة الحماية القومية والبرامج كمركز تنسيق للدفاع عن الشبكات الالكترونية الفيدرالية المدنية وحماية البنى التحتية الحيوية لتعزيز الامن الجماعي في الفضاء السيبراني. وأضاف ان الوكالة الجديدة ستتصدى لأعمال القرصنة التي ترتكبها دول او افراد وتأمين الحماية للانتخابات في عموم الولايات الاميركية. الى ذلك كشف خبراء في الأمن الرقمي بالولايات المتحدة ان قراصنة انترنت انتحلوا شخصية مسؤول في وزارة الخارجية، واستهدفوا وكالات حكومية وشركات ومراكز بحثية اميركية في هجوم يشبه الحملات السابقة المرتبطة بروسيا. وانطلقت عملية «الاحتيال» الأربعاء من خلال بعث رسائل بريد الكتروني تدعي انها قادمة من مسؤول الشؤون العامة في الوزارة. وأوضحت شركتا الأمن الرقمي «كراود سترايك» و«فاير آي» انهما تواصلان العمل لتحديد من يقف وراء الهجوم. وذكرت الشركتان ان الهجوم كان متسقا مع حملات قرصنة سابقة قامت بها مجموعة «كوزي بير» او ايه بي تي 29، وهي مجموعة روسية يعتقد انها مرتبطة بالمخابرات الروسية وترتبط بعمليات القرصنة التي تمت قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

