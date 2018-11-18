عربيات ودوليات

تيخوانا (المكسيك)- أ. ف. ب- د. ب. أ: وصل اكثر من 1500 شخص من قافلة المهاجرين في المكسيك الى مدينة تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة. وبدأ من صباح الخميس وصلت حافلات تقل مهاجرين الى مدخل هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا السفلى المكسيكية، ليضافوا الى نحو 800 مهاجر آخرين من دول اميركا الوسطى سبق ان وصلوا على دفعات الى هذه المدينة منذ اسبوع.

وقالت ميريام (32 عاما) من هندوراس لدى نزولها من احدى الحافلات التي انزلت ركابها قرب مدخل تيخوانا «أنا تعبة لكنني مسرورة. انا على الطرقات مع بناتي الاربع البالغات من العمر 7 و11 و13 و15 عاما».

في الوقت نفسه كان اكثر من ثلاثة آلاف مهاجر اخرين يتقدمون باتجاه مدينة تيخوانا والجميع جزء من القافلة المشكلة في اغلبيتها من الهندوراسيين الهاربين من الفقر والعنف في بلادهم، وهم غادروا مدينة سان بدرو سولا في هندوراس في الثالث عشر من اكتوبر الماضي وكان لا بد لهم من قطع 4300 كيلومترا للوصول الى تيخوانا.

ورغم تهديدات الرئيس الاميركي يريد هؤلاء المهاجرون دخول الأراضي الاميركية بأي ثمن. وقد ارسل ترامب الى الحدود مع المكسيك نحو 4800 عسكري لمنع دخولهم. ويعتزم العديد من المهاجرين طلب اللجوء في الولايات المتحدة ، لكن السلطات المكسيكية تشعر بالقلق من ان بعضهم قد ينفد صبره ويحاول اقتحام الحدود. وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتي «نشعر بقلق بالغ من احتمال وقوع حادث على الحدود يمكن ان يتسبب في الحاق اذى». وأعلن الوزير ان المكسيك ستوفر نحو 10 آلاف وظيفة مؤقتة لأشخاص من بينهم مهاجرون لاقناعهم بعدم محاولة دخول الولايات المتحدة.

