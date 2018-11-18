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الرياض - موسكو - الوكالات: نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» حول اتصالاته مع الصحافي السعودى الراحل جمال خاشقجي، مؤكدا ان آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 اكتوبر 2017. في حين اكدت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو «لا ترى اسبابا» للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية خاشقجي على المستوى المناسب.

ونشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اكد فيها ان ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» غير صحيح. وأضاف ان آخر تواصل له مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 اكتوبر 2017.

وأضاف السفير السعودي لدى واشنطن انه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب الى تركيا. وتابع الأمير خالد بن سلمان قائلا «ان كانت هذه الادعاءات صحيحة، اتمنى من الحكومة الأميركية كشف ما لديها».

من جهتها ردت المتحدثة باسم السفارة على ادعاءات الصحيفة الأميركية، وأوضحت «للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب الا تترك لمصادر غير معروفة. كان ردنا الكامل كما يلي:

«التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصياً في اواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من اجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة ارسلها السفير اليه في تاريخ 26 اكتوبر من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد ابداً اي امر يتعلق بالذهاب الى تركيا مع جمال.

ولم يُجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان اي محادثةٍ هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لاثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى.

ان المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون ان نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات».

وفي موسكو اكدت وزارة الخارجية الروسية انها لا ترى اسباباً للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية مقتل خاشقجي على المستوى المناسب. وعبَّرت موسكو عن ثقتها في عدم قبول «تسييس قضية خاشقجي»، بحسب الخارجية الروسية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس»نرفض تدويل قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال» مشيراً الى ان المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا اساس لها، وأن الاعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.

