عربيات ودوليات

نيويورك - «كونا» - أ. ف. ب: أعلنت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس ان بلادها ستتقدم الى مجلس الامن يوم غد الاثنين بمشروع قرار بشأن الوضع الانساني في اليمن. وقالت بيرس خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن ان وزير خارجية بلادها جيريمي هنت طلب منها ابلاغ اعضاء المجلس عن هذا القرار «الذي يلبي المطالب الخمسة» التي تحدث عنها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق شؤون الاغاثة الطارئة مارك لوكوك.

وفي الجلسة حدد لوكوك خمسة مطالب رئيسية دعا اعضاء المجلس الى العمل على انجازها دون اي تأخير منها تنفيذ وقف القتال في جميع البنى التحتية والمرافق وحولها والتي تعتمد عليها عمليات الاغاثة والمستوردون التجاريون.

كما طلب لوكوك تسهيل الامدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع انحاء البلاد وحمايتها مع ضرورة دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات وزيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات. وأضاف لوكوك ان المملكة العربية السعودية ساعدت في استقرار الريال اليمني حيث اودعت بالبنك المركزي اليمني مبلغ 200 مليون دولار ما ساعد على تمويل الواردات من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى الا ان هناك حاجة الى اموال اكبر بكثير للمساعدة الانسانية في ظل التحديات المتنامية. من جانبه قال المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث انه رغم استمرار الصراع فانه يرحب بالتقارير الأخيرة حول خفض العنف في البلاد.

وذكر ان الحكومة اليمنية والحوثيين ملتزمان بالعمل على ايجاد حل سياسي مشيرا الى انه حصل على تأكيدات ثابتة من كلا الجانبين من التزام متجدد بحضور المحادثات. وذكر غريفيث انه على وشك ابرام اتفاق بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين واصفا ذلك بأنه «لفتة انسانية مهمة ورسالة امل في الوقت المناسب للشعب اليمني». وأعطى المبعوث الأممي الى اليمن افكارا عامة حول خطته المقترحة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في السويد وتحدث عن ورقة جديدة مرجعيتها الأساسية هي القرارات الدولية ومشاورات الكويت.

