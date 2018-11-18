عربيات ودوليات

سيول- أ. ف. ب: اشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون على اختبار سلاح «تكتيكي متطور عالي التقنية»، حسبما افادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في خطوة ستزيد التوتر بشأن محادثات نزع السلاح النووي. وهذا اول تقرير رسمي عن اجراء كوريا الشمالية اختبار اسلحة منذ ان بدأت عملية دبلوماسية حساسة مع واشنطن بشأن برنامجيها النووي والصاروخي. وقالت الوكالة ان «كيم جونغ اون، زار موقع الاختبار التابع للأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع وأشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد عالي التقنية». وأضافت ان الاختبار تكلّل بالنجاح، لكنها لم تحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره. وتعليق بيونغ تجاربها على اسلحة نووية وصواريخ بالستية كان من المسائل الرئيسة التي افضت الى التطورات الدبلوماسية السريعة هذا العام والمفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وكثيرا ما اشاد بها الرئيس دونالد ترامب. وعقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة اسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

وبعد ساعات على نشر تقرير الوكالة قالت وزارة الخارجية الأميركية انها «واثقة» من ان كيم سيفي بالتزاماته. وجاء في بيان للوزارة «خلال قمة سنغافورة في يونيو الماضي، قطع الرئيس ترامب والزعيم كيم عددا من الالتزامات بشأن نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل وخلق مستقبل اكثر اشراقا لكوريا الشمالية». وأضاف «نجري محادثات مع الكوريين الشماليين بشأن تطبيق جميع تلك الالتزامات. وما زلنا واثقين من ان الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والقائد كيم سيتم الايفاء بها».

