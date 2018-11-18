دوليه

يحل المنتخب الكرواتيا اليوم ضيفا على انكلترا في ختام منافسات المجموعة الرابعة ضمن دوري الأمم الأوروبية. وتتصدر اسبانيا التي انهت مبارياتها، ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، فيما ياتي المنتخب الانكليزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كرواتيا الثالثة.

ويعتبر لقاء اليوم حاسماً للفرق الثالث التي تمتلك كلها فرصاً للتأهل حيث ستبلغ اسبانيا الدور التالي في حال انتهت مباراة اليوم بالتعادل، فيما سيتأهل الفريق الفائز من لقاء اليوم بحلوله على رأس المجموعة. وكانت كرواتيا حققت انتصارا متأخراً على ضيفتها اسبانيا الخميس مكنها من العودة بقوة إلى المنافسة، فيما تحتاج انكلترا الى الفوز على ارضها اليوم لتحتل صدارة المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت، ، أنه سيدخل مباراة كرواتيا اليوم على ملعب ويمبلي، وهدفه هو الفوز فقط. وقال ساوثغيت في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «حسابات هذه المباراة بسيطة للغاية، وهي أن تفوز ثم تتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، وكل ما نركز عليه هو الفوز، الذي سيكون هدفنا فقط من هذا اللقاء».

وطالب ساوثغيت لاعبيه بتعويض خيبة أمل الجماهير، بعد الخسارة أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.وأضاف: «سنحاول تقديم مستوى جيد يليق بالتشكيلة القوية التي نمتلكها، ويمتع للجماهير».

وواصل: «سنحاول تعويض خيبة الصيف الماضي، بعد الخسارة من كرواتيا، ونريد أن نثبت أننا تعلمنا من هذه الخسارة، من خلال لعب المباراة كمحاربين حقيقيين». وأصبح تأهل إسبانيا صاحبة الـ6 نقاط، إلى المربع الذهبي للبطولة، مرهونا بانتهاء المباراة الأخيرة في هذه المجموعة بالتعادل بين منتخبي إنكلترا وكرواتيا، حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط، بينما إذا فاز أحد المنتخبين في اللقاء، سيتأهل للمرحلة النهائية.

