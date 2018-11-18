دوليه

فرض لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا نفسه نجما في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام ضيفه المكسيكي وقاده إلى الفوز 2-0 على ملعب «كاريو كيمبيس» في قرطبة في مباراة دولية ودية استعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب العديد من نجومها في مقدمتهم ليونيل ميسي البعيد عن الألبيسيليستي منذ الخروج المخيب من المونديال الروسي، والهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا. كما غاب أيضا اللاعبون الدوليون في صفوف قطبي كرة القدم الأرجنتينية ريفر بلايت وبوكا جونيورز. واستغل ديبالا جيدا فرصة غياب ميسي وتألق بشكل لافت في المباراة على كافة المستويات من صناعة اللعب والتسديد والمشاركة في جميع الهجمات بالاضافة إلى أنه كان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة. وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة مكسيكية عندما تلقى راوول خيمينيز كرة عرضية من ماركو فابيان تابعها برأسه من مسافة قريبة لكنها ارتدت من العارضة (2). ومرر ديبالا الذي حظي بتشجيعات كبيرة من الجماهير لدى دخوله إلى أرضية الملعب، كرة على طبق من ذهب لمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز تابعها برأسه من مسافة قريبة لكن أوتشوا أنقذ الموقف، قبل أن يتدخل الحارس مرى أخرى ويحرم ديبالا من هز شباكه بإبعاده كرته من ركلة حرة مباشرة.

وصنع ديبالا الهدف الأول للأرجنتين عندما انبرى لركلة حرة تابعها قطب الدفاع راميرو فونيس موري برأسه داخل مرمى غييرمو أوتشوا (40). وانتظرت الأرجنتين حتى الدقيقة 83 لتعزيز تقدمها بهدف ثان من النيران الصديقة عندما توغل رينزو سارافيا من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أمام المرمى حاول المدافع إسحاق بريزويلا إبعادها من أمام المهاجم ماورو إيكاردي بديل مارتينيز (57)، فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه. وقال مدرب الأرجنتين المؤقت ليونيل سكالوني «سارت الأمور بشكل جيد ونحن سعداء. نحن على الطريق الصحيح».

