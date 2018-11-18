دوليه

فازت البرازيل على اوروغواي 1-0 في مباراة دولية ودية أول من امس على ستاد «الامارات» في لندن، بهدف حمل توقيع أغلى لاعب في العالم نيمار من ركلة جزاء.وتستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لنهائيات كوبا أميركا الصيف المقبل على أرضها، فيما عجزت اوروغواي عن تحقيق فوز أول على البرازيل منذ 2001.

وافتقد تيتي مدرب البرازيل لاعبي وسطه كوتينيو وكاسيميرو والظهير مارسيلو، فلعب والاس وريناتو أغوستو في التشكيلة الأساسية. في المقابل، عول أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي على نجمي هجومه لويس سواريز وادينسون كافاني.

واستهلت البرازيل المباراة بعد أن فازت في كل مبارياتها بعد خروجها من ربع نهائي كأس العالم أمام بلجيكا، فسجلت 10 أهداف ولم تهتز شباكها، فيما خسرت أوروغواي مرتين في ثلاث مباريات ضد اليابان وكوريا الجنوبية.

وبرغم استحواذ افضل للبرازيل في الشوط الاول، عجز نيمار ورفاقه عن ادراك شباك اوروغواي. في الثاني الذي شارك فيه لاعب وسط نابولي الإيطالي آلان للمرة الأولى مع «سيليساو»، ثم امتحن سواريز الحارس اليسون الذي صد ضربته الحرة ببراعة (49).

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء جدلية بعد خطأ من دييغو لاكسالت على دانيلو، ترجمها نيمار مسجلا هدف المباراة الوحيد والستين في مسيرته مع منتخب بلاده (74). وتلعب البرازيل في مباراة ودية ثانية ضد الكاميرون بعد غد.

