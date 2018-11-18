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دوليه

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تاباريز راضٍ عن أداء فريقه


أكد المدير الفني لمنتخب أوروغواي، أوسكار تاباريز أنه «راض» عن أداء فريقه رغم الهزيمة أمام البرازيل (0-1) في الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب «الإمارات» في لندن.
وقال المدرب المخضرم، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المباراة التي أقيمت اول من امس: «إنني راض عن أداء فريقي لأننا لعبنا رغم الصعوبات التي واجهناها (غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة)».
وأضاف «إنني راض لأنه ليس من السهل على هؤلاء الشباب أن يلعبوا دون أن يكون لديهم الخبرة الكافية. أشعر بالأسف لأن المباراة حُسمت بلعبة مثيرة للجدل لم تستحق أن تحسم اللقاء».
وتمكن منتخب البرازيل من الفوز على «السيليستي» بفضل ركلة جزاء احتسبت للبرازيل بعد أن تسبب دييجو لاكسالت في سقوط دانيلو بمنطقة الجزاء في الدقيقة 75.


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