دوليه

أبدى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، سعادته بأداء لاعبيه بعد الفوز على فرنسا (2-0) ضمن مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال كومان في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: «لم أكن أتوقع أن نكون بهذا التفوق خلال المباراة. لقد قدمنا مستوى متميزًا من البداية حتى صافرة النهاية». وأضاف «اكتسبنا الكثير من الثقة. كان بمقدورنا تسجيل أهداف أخرى لولا براعة الحارس هوغو لوريس الذي منع فرنسا من الخسارة بنتيجة 3 أو 4 أهداف، بالإضافة إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب طريقة لعب فرنسا».

ويحتاج منتخب هولندا للتعادل فقط أمام ألمانيا، غدا من أجل تصدر المجموعة، والصعود للمرحلة النهائية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب فرنسا، المجموعة الأولى بـ7 نقاط، وهولندا في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما هبط منتخب ألمانيا للتصنيف الثاني باحتلاله المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة قبل مباراته الأخيرة أمام الطواحين.

أبدى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، سعادته بأداء لاعبيه بعد الفوز على فرنسا (2-0) ضمن مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال كومان في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: «لم أكن أتوقع أن نكون بهذا التفوق خلال المباراة أمام فرنسا. لقد قدمنا مستوى متميزًا من البداية حتى صافرة النهاية».

