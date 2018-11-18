دوليه

خسر المنتخب التشيلي أمام ضيفه الكوستاريكي 2-3 أول من امس في رانكاغوا في مباراة دولية ودية في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وضربت كوستاريكا بقوة عندما تقدمت بثلاثية نظيفة لريندال واستون (36 و59) ورونالد ماتاريتا (64)، قبل أن يسجل سيباستيان فارغاس الهدف الأول لأصحاب الارض (70)، ويضيف مهاجم مان يونايتد الإنكليزي أليكسيس سانشيز الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وتستعد تشيلي لكوبا أميركا المقررة في يونيو المقبل في البرازيل، وكوستاريكا للكأس الذهبية (كونكاكاف) في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.