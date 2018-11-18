دوليه

أعطت بلدية مدريد الخميس الضوء الأخضر لهدم ملعب فيسنتي كالديرون حيث كان يلعب سابقا نادي أتلتيكو مدريد، وذلك في إطار مشروع لإنشاء مساكن ومساحات خضراء.

وأعلنت البلدية أن هذا المشروع البالغة تكلفته 42,2 مليون يورو، سيتم إنجازه على ثلاث مراحل في مدى نحو ثلاث سنوات (34 شهرا)، وتتعلق المرحلة الأولى بهدم الملعب.وترك أتلتيكو مدريد ملعبه الشهير، الواقع على ضفاف نهر مانثاناريس، في نهاية موسم 2016-2017، للانتقال إلى ملعبه الجديد متروبوليتانو، شرق العاصمة والذي يتسع لـ68 ألف مقعد مقابل 55 ألفا للملعب القديم حيث كان يلعب منذ 1966.

