دوليه

علق مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف على هبوط المانشافت إلى المستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية عقب فوز هولندا على ضيفتها فرنسا (2-0) في الجولة الثالثة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، بالقول «علينا تقبل ذلك». وقال لوف «بالنسبة لنا، هذه النتيجة مؤلمة بطبيعة الحال ولكن علينا تقبٌّلها». واضاف المدرب الذي يستعد منتخب بلاده لاستضافة هولندا غدا في غيلسنكيرشن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية الحديثة «لكن أنظارنا تبقى مركَّزة على كأس أوروبا 2020، والتي سنتأهل إليها ونريد أن نرسل مرة أخرى فريقا قويا». وتابع «سنواصل إفساح المجال أمام لاعبينا الشباب ودمجهم تدريجيا في المنتخب الوطني».