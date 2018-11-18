دوليه

سجل النجم محمد صلاح هدفا في اللحظات القاتلة فثأرت مصر من ضيفتها تونس 3 - 2، دون أن تنجح بتصدر مجموعتها العاشرة في تصفيات أمم افريقيا 2019 في الكاميرون، الأول من أمس في الجولة الخامسة في الاسكندرية. وحاول منتخب «الفراعنة» الثأر على أرضه بنتيجة افضل من خسارته في تونس 0 - 1، وتحقيق فوز يضمن له صدارة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين قبل مواجهة النيجر في نيامي، وذلك بعد أن ضمن المنتخبان تأهلهما في الجولة الماضية.

وتقدمت تونس باكرا بهدف نعيم سليتي قبل رد المضيف بهدفين، بيد أن سليتي أعاد المباراة الى نقطة البداية في الشوط الثاني، ثم نجح صلاح نجم ليفربول الانكليزي بتسجيل هدف الفوز المعنوي (90)، لترفع مصر رصيدها الى 12 نقطة بالتساوي مع تونس المتصدرة التي سجلت هدفين في مرمى خصمتها.

على ستاد برج العرب بالاسكندرية جاء الشوط الاول حماسيا، فبكرت تونس بالضغط على مرمى مصر، ليهز القائد وهبي الخزري العارضة من ضربة حرة (2).وافتتح الضيوف التسجيل عندما استغل سليتي مهاجم ديجون الفرنسي خطأ دفاعيا، فراوغ أحمد المحمدي مترجما تمريرة فرجاني ساسي في شباك الحارس محمد الشناوي (13).وبعد محاولة لمحمود حسن «تريزيغيه» تصدى لها حارس تونس فاروق بن مصطفى (20)، نجح جناح قاسم باشا التركي في المحاولة الثانية بعد تردد دفاعي بابعاد الكرة، فسددها في شباك نسور قرطاج بمساعدة من الياس السخيري (32).وانتهى الشوط الاول بتعادل رفاق محمد صلاح الذي لم يجد المساحات الكافية، مع الضيف التونسي.ضغطت مصر في الشوط الثاني فنجح مدافع الاسماعيلي الشاب باهر المحمدي بتسجيل هدفه الدولي الاول بكرة رأسية قريبة اثر ضربة حرة لعبها عمرو وردة (60).وحرم القائم الايسر التونسي صلاح من تسجيل الهدف الثالث (70) الذي كان سيضمن للفراعنة صدارة المجموعة، لكن بعدها بأقل من دقيقتين عادل سليتي من مسافة قريبة بعد تشتيت خاطئ من قلب الدفاع أحمد حجازي (72).

وكانت تونس قريبة من تسجيل الثالث بعد سلسلة تمريرات لولا تصدي الشناوي لتسديدة رامي البدوي المنفرد (83). ونجح صلاح في تبادل الكرة مع صلاح محسن الذي لعبها ذكية فوق بن مصطفى (90)، مسجلا هدف الفوز.

