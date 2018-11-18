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خضع لاعب الأزرق فهد العنزي الأول من أمس الى جراحة حيث أعاد الأطباء كاحله الى مكانه ووضعوا قدمه في الجبس، وذلك بعد تعرضه للاصابة أثناء مشاركته في تدريبات الازرق استعدادا لمواجهة سورية بعد غد في مباراة دولية ودية تأتي ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وسيغادر فهد العنزي خلال اليومين المقبلين الى مدينة برشلونة الاسبانية للخضوع لعملية جراحية أخرى على يد الجراح الاسباني د. رامون كوجات.

على صعيد متصل وصل الى البلاد صباح أمس وفد المنتخب السوري الذي يواجه الازرق ضم استعداداته لكأس آسيا مطلع العام المقبل في الامارات. وتدرب المنتخب السوري أمس في يوم وصوله كما يواصل اليوم تدريباته بقيادة المدرب الألماني بيرند ستينغ.

وقَدِم المنتخب السوري من العاصمة العمانية مسقط بعد تعادل مع عمان 1 - 1 الأول من أمس ضمن مباراة دولية ودية واصل فيها المنتخب العماني سلسلة تعادلاته.

وافتتح المنتخب العماني التسجيل في الدقيقة 31 عبر محسن جوهر الخالدي، لكن سورية أدركت التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بواسطة يوسف قلفا.

وعجز المنتخب العماني عن الخروج من دوامة التعادلات التي بدأت مباشرة بعد الفوز على فلسطين 1 - 0 في ختام التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا في مارس الماضي، وكان أولها ضد لبنان (0 - 0) ووصولا الى مباراة سورية التي كانت التعادل الخامس له تواليا.

وبينما يلتقي المنتخب السوري مع الأزرق الثلاثاء، فان المنتخب العماني سيلعب مباراة ودية غداً ضد البحرين.

ووقع المنتخب العماني في نهائيات كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تجمعه بأوزبكستان واليابان وتركمانستان، فيما يلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية مع فلسطين والأردن وأستراليا حاملة اللقب.

