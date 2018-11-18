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تنطلق اليوم النسخة 56 من دوري كرة السلة باقامة 4 مباريات تجمع الكويت مع الساحل في 06:00 مساء، والقادسية مع القرين في 08:00 على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة، فيما يلعب على صالة نادي النصر كاظمة مع اليرموك في 06:00، والجهراء مع التضامن في 08:00.

ويهيمن القادسية على تاريخ البطولة بالفوز في اللقب 23 مرة مقابل 9 مرات لكل من الكويت وكاظمة، فيما فاز العربي في اللقب 8 مرات، والجهراء 5 مرات والساحل مرة واحدة.

وتقام البطولة هذا الموسم بنظام دوري الدمج من قسم واحد يتأهل على اثره الفرق الستة الاولى الى الدوري الممتاز فيما تلعب بقية الفرق الخمسة دوري الدرجة الاولى. ويقام الدوري الممتاز بطريقة الدوري من قسمين يحقق اللقب فيه من يجمع أكبر عدد من النقاط، كما تلعب فرق الدرجة الاولى بالطريقة ذاتها.

واستعد القادسية حامل اللقب، للبطولة باقامة معسكر تدريبي في تركيا خاض خلاله عددا من المباريات الودية مع فرق المقدمة في الدوري التركي، وكانت ادارة الأصفر تأمل في انطلاق الموسم الجديد بصورة مبكرة الا مشكلة الصالات التي واجهت الاتحاد تسببت في تأخر انطلاق البطولة وهو ما ادى الى اصابة اللاعبين بالملل من التدريبات وبالتالي تراجع المستوى العام للفرق. وتعتبر مواجهة الأصفر مع القرين الوافد الجديد للبطولة ابرز لقاءات الجولة الأولى نظراً لأن القرين اعد العدة بصورة مميزة جداً للمنافسة الجدية على البطولة من خلال التعاقد مع المدرب الوطني فيصل بورسلي والتعاقد مع العديد من اللاعبين مثل محمد المطيري، أحمد سعود، أحمد فالح وغيرهم. وفي المباريات الآخرى تبدو مهمة الكويت الذي اقام معسكرا في اعدادياً في صربياً، سهلة أمام الساحل نظرا للفارق الفني الكبير بين الطرفين. ويسعى الأبيض الى اعادة درع البطولة الى خزائنه بعد ان تنازل عن لقبه الموسم الماضي لصالح القادسية. فيما لن يجد الجهراء الساعي ايضا للمنافسة بقوة، اي صعوبة في مواجهة التضامن حيث تعاقد الجهراء مع المدرب زوران كريكوفتش بالاضافة الى اللاعبين أحمد المطيري ويوسف عقاب الى جانب التجديد للنجم عبدالله الصراف. فيما يأمل كاظمة الذي عين المدرب الوطني خالد نجم لقيادة الفريق، في تجنب مفاجأت اليرموك وتحقيق الفوز الاول في البطولة.

