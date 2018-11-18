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«الأصفر» اعتذر عن «السوبر»

زيد خلف
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الأحد 18 نوفمبر 2018

اعتذر القادسية عن عدم خوض مباراة كأس السوبر في كرة السلة التي كانت مقررة أمس من خلال ارسال كتاب الى اتحاد السلة يشرح فيه سبب الاعتذار. وقال القادسية في كتابه انه «من غير المعقول أن يخوض الفريق مباراة السوبر السبت ثم يبدأ منافسات الدوري الأحد أمام القرين». كما بيّن أن العديد من لاعبيه لم يخوضوا التدريبات نظرا لظروف عملهم في مختلف القطاعات سواء في الجيش أو الشرطة أو المطافي بسبب موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد. وكانت المباراة تأجلت أكثر من مرة بسبب سوء الاحوال الجوية حيث كانت مقررة الاحد الماضي ثم تأجلت الى الأربعاء وبعدها تأجلت أيضا الى السبت قبل أن يعتذر القادسية عن خوضها. وقال أمين سر الاتحاد السابق هيثم بارون أن مناقشة كتاب القادسية وتحديد موعد جديد للمباراة أو حتى الغائها سيكون من مهام اللجنة المعينة من قبل الاتحاد الدولي للعبة حيث يقتصر دور الاتحاد السابق حالياً على تصريف العاجل من الامور لغاية استلام اللجنة مهام الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة بصورة رسمية المفترض أن يتم اليوم.


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