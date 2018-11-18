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«أبناء الكندري» كرم الغانم والسودان


أقام ديوان ابناء المرحوم عبدالرحمن الكندري حفل تكريم على شرف العم صقر السودان أحد الأعضاء المؤسسين للنادي العربي، ورئيس نادي الكويت خالد الغانم.
واقيم التكريم بحضور كل من الشيخ علي الخليفة، والعم عبدالرحمن الدولة، والعم محمد الخطيب وفهد عبدالرحمن الكندري، ووليد الكندري، وجاسم الكندري، ووليد الكليب، وأنور البكر، والدكتور احمد مندني والدكتور اسعد السليم.
ويحرص ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري على تكريم الشخصيات العامة التي ساهمت في تطوير مختلف المجالات سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية في الكويت.


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