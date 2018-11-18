محلية

سؤال يتداول في الكثير من المجالس والاماكن الرياضية... هل سيسمح للجمعية العمومية الاطلاع على النظام الاساسي الاسترشادي ام ان موافقة مجلس الادارة عليه يغني عن اطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه...؟ الجواب هو: ان من واجبات مجلس ادارة النادي ارسال نسخة من النظام الاساسي بالبريد المسجل لجميع الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكي يستطيعوا من قراءته فقبل اجتماعهم بتاريخ 2 من شهر ديسمبر 2018 حسب ارشادات هيئة الرياضة بالتعاون مع اللجنة السداسية لوضع البرنامج الزمني لرفع الايقاف الرياضي.

اذا فهناك خطوات يجب ان يتعامل معها مجلس ادارة النادي بطريقة جدية حتى لا نقع في المحظور ويشتكي البعض على النادي لعدم ارساله هذا النظام للاطلاع عليه قبل يوم مناقشته... وهنا لي بعض الملاحظات اتمنى ان يعي لها كل مهتم لانهاء الايقاف الرياضي وعدم عرقلة هذه الاجراءات... الا وهي:

- جدية النادي وحرصه على الالتزام بالبرنامج الزمني لاقرار هذا النظام.

- اقترح ان ينشر النادي هذا النظام في الصفحة الرسمية الالكترونية بأسرع وقت ممكن والاعلان عنها رسمياً.

- ان ينشر النادي النظام في لوحته الاعلانية في ادارة النادي (الاماكن التي يجتمع فيها اعضاء النادي يوميا).

- ان تنشر هيئة الرياضة النظام الاسترشادي في صفحتها الالكترونية لمساعدة الاندية في ذلك.

- ان يعمل النادي على وجود شخص قانوني (من موظفي النادي او قانوني النادي) يستطيع تفسير اي مادة غير مفهومه لاي عضو.

- أيضا ان يتابع النادي مدى وصول هذا النظام بالسرعة الممكنة للاعضاء بواسطة البريد المسجل لان كما علمت بأن جميع الاندية ستراسل أعضاءها بهذا الامر والذي من شأنه ان يربك ادارة البريد في الدولة... وقد يتأخر وصول النظام في التوقيت المناسب.

على مجلس الادارة ان يحرص على توافر العدد المطلوب من اعضاء الجمعية العمومية لعقد الجمعية العمومية بالحد الادني (100 عضو) وهذا الموضوع ليس بالصعب على من سيترأس القوائم الانتخابية القادمة!... فلا عذر بعد ذلك؟

أتمنى ان تعقد هذه الجمعيات بالعدد المطلوب... لكن اذا لم يعقد الاجتماع لنفس السبب! فالله يسامح من يلعب بمقدرات الدولة ويسعى لافشال مشروع اصلاح الوضع الرياضي؟ الشاطر يفهم ما أعنيه؟ فما هو الاجراء الذي ستتم في هذه الحالة؟

كلي أمل ان ننتهي من هذه الخطوة لكي نبدأ بالخطوة الثانية وهي انتخابات الاتحادات الرياضية ومن ثم اللجنة الاولمبية... بس على فكرة موعد انتخابات الاندية يقع في توقيت اجازة منتصف العام الدراسي!!!.... والله من وراء القصد.

