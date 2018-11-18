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أمان والظفيري يتألقان في رالي الإمارات


حقق المتسابقان سلمان أمان وسالم الظفيري من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية صدارة ترتيب جولة الشارقة من بطولة الامارات للراليات 2018. وأعرب مدير النادي سيف المطيري في تصريح لـ«كونا» عن سعادتة بتحقيق أمان المركز الاول في فئة (group S) والظفيري الذي حصل على المركز الثالث في فئة (group T1) متطلعا الى مزيد من الالقاب والمراكز في الاستحقاقات القادمة. من جانبة، قال الظفيري في اتصال هاتفي مع «كونا» ان المنافسة كانت حاضرة وانه استطاع حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي في فئة (T1) قبل الجولة الأخيرة رغم قوة المنافسة. وأضاف الظفيري انه لم يدخر اي جهد في البطولة وانه قام بالاستعداد بشكل جيد لها من قبل وان التركيز والهدوء هما اهم ما يلزم المتسابق للفوز مشيرا الى ان التدريب المتواصل يجعل المتسابق دائما في الأمام.


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