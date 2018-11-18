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أصدر الزميل عدنان يوسف رئيس القسم الرياضي في صحيفة «النهار» كتابه الأول بعنوان «في قصص لعبة الشعوب»، تناول خلاله العديد من الموضوعات والقصص الرياضية الشيقة. ولأنه باكورة أعماله الأدبية فقد حرص الزميل عدنان على تقديم شيء مختلف نوعاً ما، ليكون أكثر شغفاً وكذلك قرباً من ذائقة القارئ، فبدأ قصصه بالنجمين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه لم يتناول الجوانب التي يعرفها الجميع بل ذهب إلى المراحل الأولى من حياتهما، وإلى الأسرار التي لم تكشف من قبل. ويخاطب الكتاب الذي يتكون من 37 قصة و271 صفحة، مشاعر الجمهور الرياضي، اذ يتضمن العديد من الحكايات الطريفة، وفي الوقت ذاته هناك العديد من الأحداث المأسوية التي تثير مشاعر الحزن. القصص التي تضمنها الكتاب جميعها عن كرة القدم إلا ان هناك اربعاً منها فرضت نفسها في هذا الاصدار لعل قصة أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي ابرزها، فضلاً عن ذلك تضمن الكتاب جزءاً لأطرف اقتباسات عن لعبة كرة القدم، وجزءاً آخر عن معلومات واحداث يصعب تكرارها.

«في قصص لعبة الشعوب» هو المولود الأول للزميل عدنان يوسف في الساحة الرياضية الأدبية، وهو خلاصة عمله في الحقل الإعلامي منذ انطلق في العام 2002، وجدير بالذكر ان الكتاب من تصميم وإخراج وطباعة دار نوفا بلس للنشر والتوزيع.

