دفتر أحوال

احبط رجال جمارك مطار T1 احباط محاولة تهريب ما يقارب من 4500 حبة مخدرة نوع ترامادول من قبل مسافر مصري الجنسية قادماً من احدى الدول العربية.

وفي التفاصيل كما روها مصدر جمركي لـ«النهار» بأنه وخلال تجول احدى مفتشي جمارك مطار T1 مساء اول امس اشتبه بمسافر حاول تخطي دور المسافرين القادمين من احدى الدول الآسيوية وبعد التوجه له وطلب جوازه تبين بانه مصري الجنسية قادماً من احدى الدول الآسيوية وبسؤاله ما في داخل حقيبته قال انه تحوي ملابس وهدايا لاصدقائه وبتفتيشها عثر على علب لادوية بداخلها أكياس تحوي حبوب مخدرة نوع ترامادول قدر عددها بـ4500 حبة.

وخلال التحقيق معه اعترف بانه كان ينوي تهريب كمية الحبوب المخدرة الى البلاد بقصد الاتجار.

وعليه تمت احالته وكمية الحبوب المخدرة الى الجهات المختصة.

