دفتر أحوال

قضت المحكمة المدنية لصالح مواطنة بالتعويض عن خطأ طبي بـ15 ألف دينار في دعوى كانت قد رفعتها المواطنة ضد طبيب أخصائي في أمراض النساء يعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بسبب خطأ في العملية الجراحية التي خضعت لها المدعية. حيث أقام المحامي مبارك الخشاب موكلا عن المواطنة الدعوى الأولى ضد طبيب متخصص في أمراض النساء ومستشفى حكومي ووكيل وزارة الصحة طالب فيها بالتعويض لصالح موكلته المواطنة بمبلغ 5001 دينار كتعويض مدني مؤقت، وصدر الحكم بالزام المدعى عليهم عاليه بأن يؤدوا اليها 5001 دينار تعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي أصابتها من جراء التدخل الجراحي وما شابه من خطأ طبي.

