دفتر أحوال

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية طيرانا دوليا بأن يؤدي الى مواطن مبلغ 1870 دينارا كويتيا تعويضا عن تأخير حقيبته بعد وصوله الى مطار الاسكا مضطرا لشراء ملابس جديدة نظرا لبرودة الطقس. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي ناصر البشير مؤكدا على سند من القول ان موكله حجز تذاكر طيران على رحلات المدعى عليها المتجهة الى الاسكا وعند وصوله لمطار ابوظبي تم اخباره بتأجيل رحلته لمدة يوم ونظرا لارتباطه بموعد حجز الاسكا وافق على تغيير الرحلة الى مانشستر ومن ثم الى نيويورك وعند الوصول تبين فقدان حقيبته واضطر للسفر الى الاسكا بدون الحقيبة لان الموعد بين الرحلتين لا يزيد عن ساعه واضطر لشراء ملابس جديدة نظرا لبرودة الطقس في الاسكا ولما كان قد لحقت به اضرار مادية وادبية جراء خطأ الطيران المتمثل في تأخير الرحلة وفقدان الحقيبة.

