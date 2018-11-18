دفتر أحوال

ألقى رجال جمارك منفذ النويصيب نوبة «ب» القبض على مسافر سعودي الجنسية حاول تهريب 104 كروز سجائر من البلاد الى المملكة العربية السعودية من خلال اخفاء الكمية بأماكن سرية في سيارته.

ووفق مصدر جمركي أفاد بان مسافراً سعودي الجنسية حضر الى منفذ النويصيب قاصداً السفر الى المملكة العربية السعودية، وبعد اخضاع سيارته للتفتيش عثر على اكياس اسفل المقاعد تحوي سجائر والعثور على كمية اخرى في تجاويف الاضاءة والابواب وداخل الاطار الاحتياطي حيث قدر عددها بـ104 كروز سجائر. تم ابلاغ المسؤول الجمركي الذي امر بتحريز السجائر المضبوطة وحجز سيارة المسافر وابلاغ الجهات المختصة.

