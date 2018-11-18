الاخيرة

للشعراء اهتمام خاص بفصل الربيع، فهم يرتاحون إلى جوه الجميل، وأعشابه وأزهاره، ويتمتعون بمناظره الطبيعية، وتشكلها في هذا الفصل، وَتُمْتِعُهُمْ الطيور بألوانها وغنائها. ولئن كان الناس كلهم يحبون هذا الفصل من فصول السنة، فإن الشعراء يحبونه أكثر من الجميع، ففيه تحلو قصائدهم وإذا مر على الدنيا تاركا ذلك الجمال الثري أَضْفَاهُ على الأراضي التي سقاها المطر فأنبت أعشابها وزهورها. إنهم يرون في الربيع مراتع الأنس ومجالات التلاقي بالأحباب. ولقد كتب أستاذي عبدالمحسن محمد الرشيد بيتين من الشعر في هذا المعنى صدَّر بهما ديوانه: «أغاني ربيع» هما فيما أرى - من أعذب الشعر الذي قيل بهذا المعنى، والبيتان هما:

بلبل كان في ربيع فَغَنَّى

ثم أمسى يَبْكي الربيع الفاني

أين منه انشودة الحــ

ـــــبّ، والنجوى، وبث الاشواق، والأشجان

يعتبر نفسه بلبلا غنى للربيع أُنْساً به وفرحا بقدومه، ثم أمسى يبكي على فراقه بعد أن فنى، فقد افتقد أنشودة الحب، وافتقد النجوى التي تتردد بين المحبين، وما تحتوي عليه من بث الأشواق والتعبير عن لواعج الهوى، كما افتقد تبادل الأشجان التي يُحْدِثها فراق العشاق.

بعد هذا فإن علينا أن ننظر إلى حركة الربيع وقد أهل علينا، وكسى البلاد بمظاهره الجميلة فألبسها حلة ذات رونق بهيج، ثم حرك الناس إلى استقباله والعيش في أحضان المروج الخضراء بين الغدران التي جاد بمائها المطر، مع الحركة التي تحدث من طَيرَان الطيور، وترقُّصها فوق أغصان الشجر، إضافة إلى ما تقوم به من تغريد شجي يثير في النفس شعوراً بالأنس والسعادة خلال هذا الفصل الرائع.

هذا الموكب الذي يشبه المهرجان الذي تضج به الدنيا عندما يحل فصل الربيع هو ما أثار شاعرنا فهد صالح العسكر، وجعله يقول قصيدة عصماء لم تكن أصلاً من أجل الربيع، ولكنه لم يستطع أن يبدأ بها دون أن يتحدث عنه، وهو الذي كان يعيش في أيامه ويرى مظاهره، فقال:

جاء الربيع وأنت راقد

قم واشدُ يَارب القصائد

ما للبلابل حين يبتسم الصبا

ح وللمراقد

لك في الرياض أسرة

لا كالأسرة والوسائد

قم حَيِّه فيها وصغ

ببهائه أسنى الفرائد

غَرَّاء يغضي النَّيِّرا

ن لضوئها قبل الفراقد

والدر في الاصداف قبــ

ــــل الدر في جيد الخرائد

تروى محاسنها الكواعِبُ

للعرائس والنواهد

غرد فكم اطربت معبو

داً وكم جنحت عابدْ

أسكر بها الوادي على

فرح الاقارب والاباعد

ودع الحداة يُرقِّصُو

ن بها الداري في الفدافد

ودع الخليج بها يُعيـــ

ذ عروسه من كل حاسد

وأضف إلى الغُررِ الخوا

لد حليه تسبى الخوالد

ولقد كانت قصيدة من أحلى قصائد هذا الشاعر، كتبها بمناسبة جلوس الشيخ عبدالله السالم الصباح على سدَّة الحكم. وقد كان ذلك الوقت متناسقاً مع إطلالة الربيع على الدنيا فأراد الشاعر أن يحتفل بربيعين تمر بهما البلاد: ربيع الطبيعة.

وربيع النظام الحكومي الجديد الذي بدأه الشيخ عبدالله السالم.

ولا أُريد أن أَتَحدَّثَ عن كامل القصيدة فهي طويلة يذكر القسم الأول منها الربيع فيما لا يقل عن إثني عشر بيتا. ويذكر القسم الثاني وهو باقي القصيدة حدث جلوس الأمير.

وهو يشير إلى نفسه منذ البداية قائلاً إنك أيها الشاعر بلبل غريد، تقول القصائد الجميلة وأنت صاحبها المعروف بها فكيف يأتي فصل الربيع، وتتفتح الأزهار، وتنمو الأعشاب وتغرد الطيور وأنت لا تزال راقداً، وكأن الدنيا لم تستيقظ بعدُ على صدى هذا التغيير الذي جرى في الأجواء من حولك.

ويتساءل: أهذا وقت النوم؟ وقد ابتسم الصباح، ومن المعروف أن البلابل لا تسكن إلى أعشاشها عندما ينبلج النهار.

أنت أيها البلبل لك مجال لا ينبغي أن تبتعد عنه، وهو المجال الذي تغطيه الرياض الخضراء الجميلة المزهرة والأشجار الباسقة التي هيَ أجلُّ من الأسرة والمراقد التي يعرفها البشر.

قم أيها البلبل، ودع عنك النوم، وحيِّ الربيع القادم، وصغ لبهائه وجماله أسنى ما تستطيع أن تقدمه من الفرائد التي تليق به، وهو يستحقها. واسنى الفرائد هذه هي قصيدة غراء، ضوؤها باهر يشد الأنظار ولشدة ذلك فإن الشمس والقمر يُغْضِيان لضوئها قبل جميع كواكب السماء.

كما أن جمالها يشبه الدر في الأصداف وهو تعجب بنورها قبل أن يعجب به الدر الذي تحلو به قلائد الحسان.

إن محاسن هذه القصيدة لتروى على كل لسان وعلى الأخص حين نرى الكواكب وهي تطرى هذه المظاهر الجمالية للعرائس والنواهد.

يا أيها البلبل الغريد، لا تتوقف عن تغريدك فقد عرف الناس مدى تأثير ذلك عليهم، فكم أطربت وأسعدت.

أنك إن فعلت ذلك، فسوف تسكر الوادي، وتنشر الأنس بين الأقارب والأباعد، وسوف يستغل الحداة الذين يرقّصُون إبلهم في الصحاري هذا الغناء الذي تقدمه لكي يعيدوا إنشاده في طريقهم.

هذا الغناء الشجي سوف يستمع إليه الخليج، ويعرف ما وراءه، فيعيذ عَروسَهَ (الكويت) من كل حاسد. ثم إنك بذلك سوف تضيف غُرَّة خالدة إلى غررك الخالدات.

هكذا غنى فهد العسكر للربيع، فأسكر الطير، وأشاع الأنس، وصار ذلك الإنشاد مدخلاً رائعاً لقصيدة رائعة.

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للربيع أغنية عند كل شاعر، وقد لاحظنا ما تغنى به شاعران من شعراء الكويت هما عبدالمحسن الرشيد وفهد العسكر. ولكن شعراء العرب جميعاً كانوا يهتمون بالربيع، ويتحدثون عن محاسنه وعن الطبيعة حين تتجلى خلاله بأحسن صورها.

وما أجمل الأبيات التي صاغها الشاعر صفي الدين الحلي في وصف الربيع، وذلك حين قال:

والأرض تُعْجِبُ كيف تضحك والحيا

يبكي بدمع دائمِ الهمَلان

حتى إذا افْتَرَّتْ مباسم زهرها

وبكى السحاب بِمدمعٍ هتَّانِ

طفح السرور عليَّ حتى إنه

من عُظمْ ما قد سَرَّني أبكاني

فاصرف همومك بالربيع وفصلهِ

إن الربيع هو الشباب الثاني

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والشاعر اللبناني المعاصر أمين نخلة له قصيدة من أحلى القصائد التي قيلت عن الربيع نشرها في ديوانه: «دفتر الغزل» وهي من أشعاره القديمة.

وعنوانها: «عود الربيع» وأول ما يلفت النظر في هذه القصيدة موسيقاها الرائعة، وتناسق كلماتها وألفاظها، وتنسيق المعاني الدالة على إقبال الربيع وانتشار شذاه في الكون كله. وتتكون من ثلاث فقرات تحدث في الفقرة الأولى منها عن مجيء الربيع وما عمله في الرياض والأشجار، وقارن بين ما كانت عليه الأجواء قبل أن يأتي، ثم بعد أن جاء، وهو ينادي من يحب قائلا:

عودي فقد عاد الربيع وقد

عاد الحمام، وقد تعاتبنا

عودي فقد عاد الربيع لنا

هَمْسُ الربيع وغَمْزُهُ عنا

أنفاسُهَ منا، ورقته

مِنّا، وجَرُّ ذيوله مناّ

مالك لا تعودين، وقد عاد الربيع الذي هو فصل الهوى والوداد. وكنا قد تعاتبنا وانتهى ما بيننا من الخصام. وها هو الربيع يهمس همساته عنا، ونحن أنفاسه ورقته وجر ذيوله، نحن وهو حَيَاةٌ مشتركة.

ثم في الفقرة الثانية نراه يتحدث عن الأمكنة التي جمعت بَيْنَهُماَ في ربيع مضى، وقد آن أوان العودة إليها:

تدعوك خلف السهل رابية

كانت لنا، ولحبنا، مَغْنَى

وبعد ذلك تأتي الفقرة الثالثة وهي الأخيرة في قصيدة: «عود الربيع» وفي آخرها وصف رائع لمظاهر الربيع التي ينثرها على الأجواء ويعطر بها المروج ويزينها. يقول:

يا عشبُ يا نقش الوهاد، ويا

لُجَّ المروج وبحرها الأدنَى

جئنا بركب الحبِّ هرولةً

في داركَ الخضراء أَنْزلْنا

هكذا تغنى الشاعر أمين نخلة بعودة الربيع فزاد الربيع جمالاً على جماله بهذه الصياغة الشعرية الجميلة. وهذه المعاني الرقيقة الراقية التي عودنا عليها في معظم شعره.

وأخيراً فهذه ثلاثة هوامش لابد من ذكرها في نهاية حديثنا عن الربيع وهي:

1 - الشاعر عبدالمحسن الرشيد من شعراء الكويت المعروفين له شعر منشور في الصحف وله ديوان. وكان يلقي شعره في الحفلات التي تقام بالمناسبات المختلفة، وهو معلم قدير أسعدني أنني تلقيت عنه دراستي الأولى بالمدرسة الأحمدية، ولقد حرص على أن يطور نفسه بالتحصيل المستمر حتى صار أحد مدراء وزارة التربية التي ارتبط بها حتى تقاعده.

2 - الشاعر فهد العسكر، غني عن التعريف فشعره منتشر في كل مكان أبرزه قصيدته التي غناها الفنان شادي الخليج، ولحنها الفنان أحمد باقر وهي:

كُفّى الملام وعلليني

فالشكُّ أودى باليقين

وقد نَشَرَ شعره في مجلات خارجية كثيرة ونال جوائز من خارج الكويت، وأصدر أستاذنا عبدالله زكريا الأنصاري كتابا عَنْ حياة هذا الشاعر وشعره، وطبعه في عدة طبعات.

3- الشاعر أمين نخلة من شعراء لبنان الذين نالوا شهرة عالية، وله عدد من الدواوين الشعرية جمعتها مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في ديوان واحد، مع العناية بأنْ يكون جيد الإخراج والطبع والتحقيق.

وهذه هي نهاية الهوامش.

